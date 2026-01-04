Detienen a presunto responsable de robos a negocios, en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con dos robos a negocios cometidos en la colonia La Herradura, hechos que quedaron registrados por cámaras de videovigilancia de los propios establecimientos. La detención se realizó a través del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, luego de una serie de investigaciones derivadas de los reportes presentados por los afectados.

De acuerdo con la información oficial, el primer robo ocurrió el pasado 24 de diciembre en una tienda de la cadena “Waldos”, donde el probable responsable ingresó al establecimiento y, presuntamente bajo amenazas con un arma blanca, despojó a la cajera de su teléfono celular para después darse a la fuga. El segundo hecho se registró el 1 de enero en una tienda de telefonía del mismo sector, donde dos hombres fueron señalados como responsables del robo de dos teléfonos celulares, una tablet y dinero en efectivo.

Tras recibir los reportes, elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto iniciaron las indagatorias correspondientes y, con el apoyo de las cámaras de vigilancia de los negocios afectados y del sistema del Centro de Control y Comando, lograron identificar y ubicar al presunto implicado. Como resultado del operativo, fue detenido José Antonio “N”, de 22 años de edad, quien quedó a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal de los casos.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las investigaciones continúan con el objetivo de localizar y detener al segundo hombre señalado por su presunta participación en el robo a la tienda de telefonía, reiterando su compromiso de reforzar las acciones contra delitos que afectan a comercios y a la ciudadanía en general.