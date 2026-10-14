Detienen a presunto responsable del robo de dos vehículos en Saltillo

Un hombre identificado como Brayan Rubén, alias “La Turbina”, de 33 años, fue detenido por su probable participación en el robo de dos vehículos en Saltillo. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ambas unidades fueron recuperadas durante las investigaciones. La detención se realizó el pasado 13 de octubre en el cruce de las calles Fernando Proal y Pablo L. Sidar, en la colonia Antonio Cárdenas, como resultado de las indagatorias relacionadas con dos robos registrados al norponiente de la ciudad.

Conforme a las investigaciones, el detenido fue identificado como presunto responsable de los hechos, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica por el delito de receptación dolosa. Entre los vehículos recuperados se encuentra una camioneta Dodge Durango modelo 2014, color negro, la cual contaba con un reporte relacionado con uno de los incidentes investigados.

La segunda unidad es una Chevrolet Trax modelo 2013, color blanco, sin placas de circulación. Ambos vehículos fueron trasladados a los patios de Control Vehicular, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades. El dictamen médico practicado al detenido indicó un resultado positivo al consumo de mariguana. La Comisaría señaló que las investigaciones derivaron de los dos robos reportados y que el caso continuará bajo seguimiento del Ministerio Público.