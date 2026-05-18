Detienen a responsable de robo en refaccionaria de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de un hombre señalado como probable responsable de un robo cometido en una refaccionaria de la colonia Flores Magón, hecho que quedó registrado en videos difundidos recientemente en redes sociales.

De acuerdo con la autoridad municipal, el seguimiento al caso se realizó tras diversos reportes ciudadanos. Fue durante un operativo del Agrupamiento Especial Táctico de la Policía Municipal, encargado de la vigilancia en los límites de Saltillo con Zacatecas, cuando se logró ubicar al sospechoso en el ejido Rocamontes, a un costado de la carretera federal 54.