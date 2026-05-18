Detienen a responsable de robo en refaccionaria de Saltillo
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Fue gracias a un operativo que el señalado fue detenido en el ejido Rocamontes
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de un hombre señalado como probable responsable de un robo cometido en una refaccionaria de la colonia Flores Magón, hecho que quedó registrado en videos difundidos recientemente en redes sociales.
De acuerdo con la autoridad municipal, el seguimiento al caso se realizó tras diversos reportes ciudadanos. Fue durante un operativo del Agrupamiento Especial Táctico de la Policía Municipal, encargado de la vigilancia en los límites de Saltillo con Zacatecas, cuando se logró ubicar al sospechoso en el ejido Rocamontes, a un costado de la carretera federal 54.
El detenido fue identificado como Érik Alejandro “N”, de 36 años, quien tiene su domicilio en el ejido Presa de San Pedro. Los elementos municipales procedieron a su aseguramiento luego de detectar coincidencias con las características del hombre captado en las grabaciones del robo.
La Comisaría añadió que, además de esta investigación, el hombre contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de violencia familiar.
Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación legal.