Detienen a siete personas por presuntos robos en distintos sectores de Saltillo

Siete personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en tres hechos distintos registrados en Saltillo, relacionados con la apertura de un vehículo, el presunto robo de material de construcción y el ingreso a una vivienda sin autorización. El primer caso ocurrió en calles de la Zona Centro, donde cámaras de videovigilancia detectaron a dos hombres que presuntamente intentaban abrir un vehículo estacionado. Tras solicitar la intervención de policías municipales, los sospechosos intentaron huir, pero fueron detenidos momentos después. Los identificaron como Francisco Manuel “N” y Ángel Mauricio “N”.

En otro hecho, un reporte ciudadano alertó sobre el presunto robo de material de construcción en el fraccionamiento Portal de las Lomas. Mediante las cámaras de monitoreo, se ubicó un vehículo sospechoso y se proporcionó su ubicación a los policías, quienes detuvieron a Isidoro “N” y a dos menores de edad, señalados como probables responsables.

El tercer caso se registró en la colonia Universidad, donde se reportó el ingreso de varias personas a un domicilio que, según los antecedentes señalados por la corporación, ya había sido relacionado con reportes frecuentes de allanamiento. Al llegar al inmueble, los policías encontraron a tres hombres, identificados como Vicente “N”, Juan Enrique “N” y Ángel Noé “N”, quienes fueron detenidos. Las siete personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones de cada caso.

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