Detienen a siete personas por presuntos robos en distintos sectores de Saltillo

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    Detienen a siete personas por presuntos robos en distintos sectores de Saltillo
    Tres hombres fueron detenidos dentro de un domicilio de la colonia Universidad tras un reporte de ingreso no autorizado. TOMADA DEL VIDEO

Entre los casos reportados figuran la sustracción de material para construcción en Portal de las Lomas y la presencia de dos menores de edad entre los señalados

Siete personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en tres hechos distintos registrados en Saltillo, relacionados con la apertura de un vehículo, el presunto robo de material de construcción y el ingreso a una vivienda sin autorización.

El primer caso ocurrió en calles de la Zona Centro, donde cámaras de videovigilancia detectaron a dos hombres que presuntamente intentaban abrir un vehículo estacionado. Tras solicitar la intervención de policías municipales, los sospechosos intentaron huir, pero fueron detenidos momentos después. Los identificaron como Francisco Manuel “N” y Ángel Mauricio “N”.

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En otro hecho, un reporte ciudadano alertó sobre el presunto robo de material de construcción en el fraccionamiento Portal de las Lomas. Mediante las cámaras de monitoreo, se ubicó un vehículo sospechoso y se proporcionó su ubicación a los policías, quienes detuvieron a Isidoro “N” y a dos menores de edad, señalados como probables responsables.

El tercer caso se registró en la colonia Universidad, donde se reportó el ingreso de varias personas a un domicilio que, según los antecedentes señalados por la corporación, ya había sido relacionado con reportes frecuentes de allanamiento. Al llegar al inmueble, los policías encontraron a tres hombres, identificados como Vicente “N”, Juan Enrique “N” y Ángel Noé “N”, quienes fueron detenidos.

Las siete personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones de cada caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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