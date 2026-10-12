Explota boiler en vivienda mientras dormían y lesiona a un niño en Saltillo
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El estallido ocurrió alrededor de la 01:00 horas y también afectó parabrisas de vehículos estacionados; investigan si una fuga de gas estuvo relacionada con el incidente
Una fuerte explosión registrada al interior de una vivienda de la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo, provocó severos daños materiales y dejó a un menor de aproximadamente cinco años lesionado, luego de que un vidrio cayera sobre su cabeza mientras dormía.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 18, donde un joven se encontraba dormido al momento de la explosión. De acuerdo con los primeros reportes, el boiler salió proyectado hasta la cuadra siguiente debido a la fuerza del estallido, mientras que varias ventanas quedaron destrozadas.
El estruendo despertó y alarmó a los vecinos del sector, pues la onda expansiva ocasionó la caída de cristales y daños en los parabrisas de vehículos estacionados. Parte de la vivienda también resultó severamente afectada. Tras el incidente, surgió la versión de que el joven podría haberse intoxicado debido a una posible fuga de gas, situación que tendría que ser confirmada por las autoridades.
Elementos de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al menor lesionado y evaluar los riesgos en la zona. Las causas de la explosión, así como las condiciones en las que se encontraba la instalación de gas, deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.