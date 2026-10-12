Explota boiler en vivienda mientras dormían y lesiona a un niño en Saltillo

Una fuerte explosión registrada al interior de una vivienda de la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo, provocó severos daños materiales y dejó a un menor de aproximadamente cinco años lesionado, luego de que un vidrio cayera sobre su cabeza mientras dormía.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 18, donde un joven se encontraba dormido al momento de la explosión. De acuerdo con los primeros reportes, el boiler salió proyectado hasta la cuadra siguiente debido a la fuerza del estallido, mientras que varias ventanas quedaron destrozadas.