Detienen a sujeto con 15 paquetes de marihuana, en Saltillo

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    Detienen a sujeto con 15 paquetes de marihuana, en Saltillo
    El joven fue detenido en posesión de la droga.

Creen que andaba esperando a la clientela pero le llegó la policía

Por el delito de posesión simple de narcóticos, Ernesto Alejandro N. fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia Carmen Cabello.

Todo ocurrió cuando oficiales del agrupamiento civil realizaban un recorrido por las calles Jorge Luis Borges y 10 de Mayo. Al sorprender a un joven en actitud sospechosa y con una bolsa tipo “cangurera” en el pecho, detuvieron la marcha para realizarle una revisión.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a joven por lesiones graves, en Saltillo

En el interior del bolso le encontraron 15 bolsas de plástico que contenían hierba seca con características propias de la marihuana. Al ser presentado ante el juez de control, sus abogados propusieron como salida alterna la suspensión condicional del proceso, lo que permitiría obtener la libertad al imputado mediante el pago de una multa de 3 mil pesos, con fecha límite al 10 de enero del año 2026.

Sin embargo, el tribunal le advirtió que, de no cumplir con dicho pago, se girará una orden de aprehensión en su contra.

