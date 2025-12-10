Vinculan a joven por lesiones graves, en Saltillo

José Ángel N. fue puesto a disposición de un juez penal, luego de ser acusado por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida de un hombre al que lesionó en un accidente múltiple ocurrido en la colonia Isabel Amalia.

Se demostró, mediante pruebas de alcoholemia y exámenes toxicológicos, que conducía en estado de ebriedad y que dio positivo a cocaína. Agentes del Ministerio Público informaron que el accidente ocurrió el domingo 7 de diciembre, alrededor de las 4:30 de la tarde. El joven conducía un vehículo Volkswagen Passat color negro, con placas de Durango, y circulaba por la calle Aeropuerto de México, en la colonia Isabel Amalia.

Al llegar al cruce con Aeropuerto de Culiacán, perdió el control y chocó contra una camioneta Ford color rojo que estaba estacionada. Debido a la velocidad a la que conducía, también impactó a otro vehículo BMW y terminó por atropellar a un peatón, Pedro González Villanueva.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: atropellan a perrito y se desata debate sobre responsabilidad vial y tenencia de mascotas

A la víctima le causó heridas de consideración: fracturas, shock hipovolémico, tromboembolia pulmonar y riesgo de amputación de una pierna. El afectado, de 59 años de edad, fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a la Clínica Uno del Seguro Social, donde continúa internado. Al acusado se le dio la oportunidad de rendir declaración, pero se negó por recomendación de sus abogados, quienes solicitaron la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La juez Zaida Martínez dictó la vinculación y determinó que el proceso lo llevará en libertad como medida cautelar. Sin embargo, estará obligado a comparecer a firma periódica mensual, y se busca que llegue a un acuerdo de reparación. El monto de los daños ocasionados a los vehículos afectados asciende a 54,515 pesos.