Detienen a sujeto por abusar de su hija, en Saltillo

Los hechos se registraron en la calle Francisco Javier Mina, donde la mujer y madre de la menor, Karely Haidee, de 37 años, dio aviso al número de emergencias 911 pidiendo ayuda, pues su esposo aunque fue descubierto no quería irse de la casa.

Tras las rejas y bajo investigación, se encuentra un degenerado hombre de 46 años, quien fue descubierto cuando abusaba de su hija de 16 años en el interior de su cuarto en un domicilio ubicado en la colonia Ojo de Agua.

Comenta la mujer a las autoridades, que se levantó para ir al baño y al pasar por el cuarto de la menor Zoé, de 16 años, lo encontró atrás de ella, siendo ella recostada de lado, y al verla se subió su ropa interior pues estaba desnudo.

Al ver que estaba abusando de la menor, lo retiró de ella y le exigió que se fuera del domicilio, y el hombre identificado como Eliseo, dijo burlonamente que no lo haría y ella llamó a la policía.

Los oficiales procedieron a la detención del hombre y la pequeña estalló en llanto y le confesó a su madre que no era la primera vez que lo hacía, por lo que se trasladó al acusado a las celdas y quedó a disposición de la autoridad competente donde se determinará su situación jurídica.