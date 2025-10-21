Vuelca en barranco sobre la carretera antigua a Monclova; joven conductor presentó golpes leves

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Vuelca en barranco sobre la carretera antigua a Monclova; joven conductor presentó golpes leves
    El Volkswagen Gol volcó en la carretera antigua a Monclova, a la altura del parque industrial Finsa. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La combinación de poca iluminación y el desconocimiento de la carretera provocó que el conductor perdiera el control y su vehículo saliera del camino

Un vehículo volcó la noche del lunes en la carretera antigua a Monclova, a la altura del parque industrial Finsa, luego de que su conductor perdiera el control al circular a alta velocidad y no conocer la vialidad. El accidente fue reportado alrededor de las 23:00 horas.

El automóvil involucrado es un Volkswagen Gol con placas del estado de Coahuila, conducido por Reynaldo Dávid ¨N¨, de 21 años, con domicilio en la colonia Los Reales de Saltillo.

$!La falta de iluminación y el desconocimiento de la vialidad contribuyeron a la salida del camino del vehículo.
La falta de iluminación y el desconocimiento de la vialidad contribuyeron a la salida del camino del vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con el propio conductor, perdió el control del vehículo al no percatarse de que el carril se terminaba debido a la falta de iluminación, lo que provocó que saliera del camino y volcara en un barranco.

$!Elementos de auxilio atendieron al joven en el lugar y descartaron su traslado a un hospital.
Elementos de auxilio atendieron al joven en el lugar y descartaron su traslado a un hospital. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de auxilio acudieron al lugar para brindar atención y valoraron al joven, quien únicamente presentó golpes menores y una crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La unidad fue remolcada por una grúa y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y realizar el levantamiento del reporte del accidente.

