Vuelca en barranco sobre la carretera antigua a Monclova; joven conductor presentó golpes leves
La combinación de poca iluminación y el desconocimiento de la carretera provocó que el conductor perdiera el control y su vehículo saliera del camino
Un vehículo volcó la noche del lunes en la carretera antigua a Monclova, a la altura del parque industrial Finsa, luego de que su conductor perdiera el control al circular a alta velocidad y no conocer la vialidad. El accidente fue reportado alrededor de las 23:00 horas.
El automóvil involucrado es un Volkswagen Gol con placas del estado de Coahuila, conducido por Reynaldo Dávid ¨N¨, de 21 años, con domicilio en la colonia Los Reales de Saltillo.
De acuerdo con el propio conductor, perdió el control del vehículo al no percatarse de que el carril se terminaba debido a la falta de iluminación, lo que provocó que saliera del camino y volcara en un barranco.
Elementos de auxilio acudieron al lugar para brindar atención y valoraron al joven, quien únicamente presentó golpes menores y una crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
La unidad fue remolcada por una grúa y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y realizar el levantamiento del reporte del accidente.