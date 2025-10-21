Vuelca en barranco sobre la carretera antigua a Monclova; joven conductor presentó golpes leves

Un vehículo volcó la noche del lunes en la carretera antigua a Monclova, a la altura del parque industrial Finsa, luego de que su conductor perdiera el control al circular a alta velocidad y no conocer la vialidad. El accidente fue reportado alrededor de las 23:00 horas.

El automóvil involucrado es un Volkswagen Gol con placas del estado de Coahuila, conducido por Reynaldo Dávid ¨N¨, de 21 años, con domicilio en la colonia Los Reales de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora el alto y provoca choque en el centro de Saltillo