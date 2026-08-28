Detienen en Ramos Arizpe a feminicida de Tamaulipas
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A cuatro días de cometer el feminicidio de su pareja huye a Coahuila con sus hijos
La Policía Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, logró la detención de Juan Miguel “N”, quien estaría relacionado con un feminicidio y la sustracción de sus dos hijos menores de edad, ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con la información preliminar, la detención se logró luego de que las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando (C2) detectaran en circulación un automóvil Chevrolet Sonic de color rojo, con placas XSB-017-C.
Las autoridades del vecino estado de Tamaulipas habían emitido una alerta debido a que dicho vehículo estaría relacionado con el homicidio de Diana, quien se desempeñaba como enfermera pediátrica y voluntaria de la Cruz Roja. Los hechos ocurrieron el lunes 24 de agosto.
Tras el homicidio, Juan Miguel “N” habría escapado del lugar llevándose consigo a sus dos hijos, de uno y tres años de edad, por lo que se activaron las acciones de búsqueda para localizar al presunto responsable y a los menores.
El vehículo fue detectado posteriormente cuando circulaba por Saltillo, lo que permitió a las corporaciones de seguridad desplegar un operativo para ubicarlo. Las acciones dieron resultado durante la tarde de este viernes, cuando los agentes localizaron el automóvil a la altura del Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe.
Durante la intervención policial, los elementos lograron detener a Juan Miguel “N” y localizaron en el interior del vehículo a sus dos hijos, de uno y tres años de edad, quienes fueron puestos a salvo y posteriormente quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.
Una vez concluido el operativo, el detenido y los menores fueron trasladados a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Juan Miguel “N” quedó a disposición de la Fiscalía estatal, autoridad encargada de continuar con la integración de la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.
Se espera que el detenido sea presentado ante un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento legal.