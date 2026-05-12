Vinculan a pareja detenida con casi 2 kilos de metanfetamina en el Centro de Saltillo

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    Vinculan a pareja detenida con casi 2 kilos de metanfetamina en el Centro de Saltillo
    Como medida cautelar, la autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa para ambos imputados mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso. ESPECIAL

La investigación inició tras una denuncia anónima recibida en el sistema 089, donde ciudadanos reportaron presuntas actividades de narcomenudeo

Una pareja detenida en la Zona Centro de Saltillo con casi dos kilogramos de metanfetamina permanecerá bajo proceso federal, luego de que un juez determinara vincularlos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Los imputados fueron identificados como Jesús “N” y Kristal “N”, quienes fueron arrestados tras una movilización derivada de una denuncia anónima recibida mediante el sistema 089. De acuerdo con la información oficial, ciudadanos reportaron que una pareja presuntamente realizaba venta de droga desde un vehículo estacionado sobre el bulevar Francisco Coss, en la colonia Centro.

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Tras el señalamiento, agentes de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al sitio para ubicar la unidad reportada y realizar las diligencias correspondientes. Durante la intervención, las autoridades aseguraron un kilo 988 gramos con nueve miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Además de la droga, en el operativo también fueron asegurados el vehículo donde se encontraban los sospechosos y dos teléfonos celulares, objetos que quedaron integrados dentro de la carpeta de investigación federal.

Luego de la detención, los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que inició las investigaciones correspondientes y reunió los datos de prueba para judicializar el caso ante un juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Jesús “N” y Kristal “N”, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

El juez también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se desarrollarán diligencias adicionales relacionadas con el aseguramiento de la droga y la posible actividad ilícita señalada en la denuncia.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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