Detienen en Saltillo a hombre señalado por robar alcancía del Teletón

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el caso llegó a conocimiento de las autoridades a través de publicaciones en redes sociales, donde se difundió un video del presunto robo.

Un hombre de 29 años fue detenido en Saltillo luego de ser señalado como probable responsable de sustraer una alcancía del Teletón de un establecimiento comercial en la colonia Las Quintas.

En las imágenes se observa a una persona que, de acuerdo con el reporte, distrae al vendedor de una tienda para aprovechar el momento y llevarse la alcancía destinada a reunir donativos para el Teletón.

Tras conocer los hechos, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Félix Heriberto “N”, de 29 años, quien fue identificado por la corporación como probable responsable del incidente.

La Comisaría precisó que el hombre quedó detenido por el delito de amenazas y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento al caso.

Las autoridades no detallaron si la alcancía fue recuperada ni el monto de dinero que contenía. Tampoco se informó sobre la situación jurídica del detenido tras su presentación ante la autoridad ministerial.