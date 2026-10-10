Detienen en Saltillo a hombre señalado por robar alcancía del Teletón

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Detienen en Saltillo a hombre señalado por robar alcancía del Teletón
    Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que un hombre presuntamente sustrajo una alcancía del Teletón en una tienda de la colonia Las Quintas. CORTESÍA

Un hombre de 29 años fue detenido tras difundirse en redes sociales un video del robo de una alcancía del Teletón en la colonia Las Quintas

Un hombre de 29 años fue detenido en Saltillo luego de ser señalado como probable responsable de sustraer una alcancía del Teletón de un establecimiento comercial en la colonia Las Quintas.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el caso llegó a conocimiento de las autoridades a través de publicaciones en redes sociales, donde se difundió un video del presunto robo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/supera-coahuila-la-meta-del-teleton-2026-reune-37-millones-de-pesos-ED24057175

En las imágenes se observa a una persona que, de acuerdo con el reporte, distrae al vendedor de una tienda para aprovechar el momento y llevarse la alcancía destinada a reunir donativos para el Teletón.

Tras conocer los hechos, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Félix Heriberto “N”, de 29 años, quien fue identificado por la corporación como probable responsable del incidente.

La Comisaría precisó que el hombre quedó detenido por el delito de amenazas y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento al caso.

Las autoridades no detallaron si la alcancía fue recuperada ni el monto de dinero que contenía. Tampoco se informó sobre la situación jurídica del detenido tras su presentación ante la autoridad ministerial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Fundación Teletón

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre
El secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, dijo que se trata de proyectos de producción de vehículos que no se fabrican en el estado.

Valoraría Stellantis traer nuevos modelos a la región sur de Coahuila
Claudia Sheinbaum llamó a seguir los avisos oficiales y evacuar zonas vulnerables ante el avance del huracán Simón.

Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico
Un estudio de calidad de Profeco identificó seis jamones de pavo con al menos 12% de proteína; sin embargo, varios presentaron observaciones en su etiquetado.

Profeco pone bajo la lupa al jamón de pavo: estas 6 marcas destacan por su proteína y esto cuestan
Futuro. Aunque el dueto generó sorpresa por las críticas que Syntek ha expresado contra el reggaetón, todavía no se ha confirmado una colaboración oficial.

¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow
Daniela Martínez conquista el rancho: así nació su personaje de Rita en ‘Tierra de Amor y Coraje’

Daniela Martínez conquista el rancho: así nació su personaje de Rita en ‘Tierra de Amor y Coraje’
La producción de ocho episodios debuta este 9 de octubre en ViX, pero Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol se deslindaron del proyecto.

Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original
Isaac del Toro no logró repetir su actuación de 2025 en Il Lombardia y terminó en el puesto 28, a casi cinco minutos del campeón Paul Seixas.

Isaac del Toro sufre en Il Lombardia 2026: termina en el lugar 28 y se queda sin su primer Monumento