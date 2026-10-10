Supera Coahuila la meta del Teletón 2026; reúne 3.7 millones de pesos

Durante este fin de semana se llevó a cabo el Teletón, evento tradicional en México dedicado a la recaudación de fondos para crear centros donde se brinda apoyo a niñas y niños con distintas necesidades de rehabilitación. La meta local se superó al recibir un total de 3.7 millones de pesos, de acuerdo a información de los organizadores. En Coahuila, donde se cuenta con un centro Teletón, las actividades se desarrollaron en las instalaciones del CRIT Coahuila bajo el eslogan oficial “Por eso te quiero, Teletón”, registrando una activa participación ciudadana, empresarial e institucional.

La jornada comenzó a las 11:00 de la mañana con el Incluyetón, seguida a las 12:00 del mediodía por la coronación del Rey y la Reina del Teletón. Hacia la 1:00 de la tarde se presentaron aliados del programa junto con grupos de música en vivo, programa que continuó a las 2:00 de la tarde, una lotería familiar a las 4:00 de la tarde y presentaciones musicales adicionales a las 6:00 de la tarde.

A lo largo de la tarde, el recinto recibió la visita constante de diversas empresas y representantes de distintas instancias públicas para concretar sus donativos. Entre las entregas institucionales destacadas, a las 12:15 del mediodía Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila y esposa del gobernador Manolo Jiménez, entregó en representación del Gobierno del Estado un donativo de 9 millones de pesos a la colecta Teletón 2026. Dicha contribución permite a la administración estatal sumarse formalmente a las acciones de atención médica y rehabilitación que impulsa la fundación.

Posteriormente, a las 1:30 de la tarde, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, acompañado por su esposa Luly López, hizo entrega del donativo municipal por un monto de un millón de pesos. Díaz subrayó el compromiso y la solidaridad del ayuntamiento por segundo año consecutivo a su cargo, señalando que la aportación contribuirá a que más pacientes del CRIT Coahuila reciban servicios de rehabilitación y dispongan de mejores oportunidades para salir adelante.

Al cierre de la jornada, se dio a conocer que a la par de las entregas gubernamentales, la meta local fijada en 3.5 millones de pesos fue superada al alcanzarse una recaudación total de 3.7 millones de pesos.