Supera Coahuila la meta del Teletón 2026; reúne 3.7 millones de pesos

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Saltillo
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    Supera Coahuila la meta del Teletón 2026; reúne 3.7 millones de pesos
    El alcalde Javier Díaz y su esposa, Luly López, entregaron un millón de pesos en nombre del Municipio de Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

La colecta alcanzó 3.7 millones de pesos, por encima de la meta de 3.5 millones; el Gobierno estatal aportó 9 millones y Saltillo, un millón

Durante este fin de semana se llevó a cabo el Teletón, evento tradicional en México dedicado a la recaudación de fondos para crear centros donde se brinda apoyo a niñas y niños con distintas necesidades de rehabilitación.

La meta local se superó al recibir un total de 3.7 millones de pesos, de acuerdo a información de los organizadores.

En Coahuila, donde se cuenta con un centro Teletón, las actividades se desarrollaron en las instalaciones del CRIT Coahuila bajo el eslogan oficial “Por eso te quiero, Teletón”, registrando una activa participación ciudadana, empresarial e institucional.

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$!La colecta del Teletón en Coahuila reunió 3.7 millones de pesos, por encima de la meta establecida para este año.
La colecta del Teletón en Coahuila reunió 3.7 millones de pesos, por encima de la meta establecida para este año. FRANCISCO MUÑIZ

La jornada comenzó a las 11:00 de la mañana con el Incluyetón, seguida a las 12:00 del mediodía por la coronación del Rey y la Reina del Teletón. Hacia la 1:00 de la tarde se presentaron aliados del programa junto con grupos de música en vivo, programa que continuó a las 2:00 de la tarde, una lotería familiar a las 4:00 de la tarde y presentaciones musicales adicionales a las 6:00 de la tarde.

$!Paola Rodríguez entregó, en representación del Gobierno estatal, un donativo de 9 millones de pesos al Teletón 2026.
Paola Rodríguez entregó, en representación del Gobierno estatal, un donativo de 9 millones de pesos al Teletón 2026. FRANCISCO MUÑIZ

A lo largo de la tarde, el recinto recibió la visita constante de diversas empresas y representantes de distintas instancias públicas para concretar sus donativos.

Entre las entregas institucionales destacadas, a las 12:15 del mediodía Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila y esposa del gobernador Manolo Jiménez, entregó en representación del Gobierno del Estado un donativo de 9 millones de pesos a la colecta Teletón 2026. Dicha contribución permite a la administración estatal sumarse formalmente a las acciones de atención médica y rehabilitación que impulsa la fundación.

$!El CRIT Coahuila recibió a empresas, representantes públicos y ciudadanos que participaron en las actividades de recaudación.
El CRIT Coahuila recibió a empresas, representantes públicos y ciudadanos que participaron en las actividades de recaudación. FRANCISCO MUÑIZ

Posteriormente, a las 1:30 de la tarde, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, acompañado por su esposa Luly López, hizo entrega del donativo municipal por un monto de un millón de pesos. Díaz subrayó el compromiso y la solidaridad del ayuntamiento por segundo año consecutivo a su cargo, señalando que la aportación contribuirá a que más pacientes del CRIT Coahuila reciban servicios de rehabilitación y dispongan de mejores oportunidades para salir adelante.

$!Familias participaron en el Incluyetón y en las actividades recreativas y musicales organizadas en las instalaciones del CRIT Coahuila.
Familias participaron en el Incluyetón y en las actividades recreativas y musicales organizadas en las instalaciones del CRIT Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

Al cierre de la jornada, se dio a conocer que a la par de las entregas gubernamentales, la meta local fijada en 3.5 millones de pesos fue superada al alcanzarse una recaudación total de 3.7 millones de pesos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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