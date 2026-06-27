Detienen en Saltillo a presunto ladrón de autopartes tras reporte ciudadano (video)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La captura se realizó luego de que cámaras de vigilancia lo mostraran presuntamente desmantelando vehículos estacionados sobre el periférico Luis Echeverría, frente a la iglesia de Lourdes
Un hombre fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de un operativo implementado tras un reporte ciudadano en el que se le señalaba por presuntamente desmantelar vehículos para sustraer autopartes en el sur de la ciudad.
De acuerdo con la información compartida en un grupo de seguridad, locatarios ubicados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la iglesia de Lourdes, reportaron a un sujeto que aparecía en videos de cámaras de vigilancia presuntamente robando piezas de vehículos estacionados en la vía pública.
Tras el reporte, la información fue canalizada a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que a su vez la turnó a la Delegación Sur para la implementación de un operativo de búsqueda.
Según lo informado en ese mismo espacio, el presunto responsable fue localizado y detenido durante este día, por lo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.