Detienen en Saltillo a presunto ladrón de autopartes tras reporte ciudadano (video)

Un hombre fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de un operativo implementado tras un reporte ciudadano en el que se le señalaba por presuntamente desmantelar vehículos para sustraer autopartes en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la información compartida en un grupo de seguridad, locatarios ubicados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la iglesia de Lourdes, reportaron a un sujeto que aparecía en videos de cámaras de vigilancia presuntamente robando piezas de vehículos estacionados en la vía pública.