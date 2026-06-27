Detienen en Saltillo a presunto ladrón de autopartes tras reporte ciudadano (video)

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    Detienen en Saltillo a presunto ladrón de autopartes tras reporte ciudadano (video)
    El presunto responsable fue detenido tras un operativo implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de un reporte ciudadano. GRUPOS DE SEGURIDAD

La captura se realizó luego de que cámaras de vigilancia lo mostraran presuntamente desmantelando vehículos estacionados sobre el periférico Luis Echeverría, frente a la iglesia de Lourdes

Un hombre fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de un operativo implementado tras un reporte ciudadano en el que se le señalaba por presuntamente desmantelar vehículos para sustraer autopartes en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la información compartida en un grupo de seguridad, locatarios ubicados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la iglesia de Lourdes, reportaron a un sujeto que aparecía en videos de cámaras de vigilancia presuntamente robando piezas de vehículos estacionados en la vía pública.

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Tras el reporte, la información fue canalizada a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que a su vez la turnó a la Delegación Sur para la implementación de un operativo de búsqueda.

Según lo informado en ese mismo espacio, el presunto responsable fue localizado y detenido durante este día, por lo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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