Día del Voceador en Saltillo: Entre el tráfico y la esperanza, Don Eloy vende historias en papel

“Dependiendo de la nota, a veces termino temprano, y si no, hasta que vienen por mí a las doce y media. Antes, en la tarde, también me iba a vender semillas, pero ahora ya no puedo. Salgo de aquí y me voy a la casa, a barrer o a recoger”, comenta.

Este 8 de mayo se conmemora el Día del Voceador, una profesión que, de manera tradicional y todavía vigente, acerca la noticia a los lectores desde los cruceros o los puestos de periódicos. Es una labor fundamental para que el trabajo periodístico de esta casa editorial llegue día con día a los hogares de Saltillo y de todo Coahuila.