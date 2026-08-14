Dictan prisión preventiva a sujeto que amenazó a vecinos con un arco en Nuevo Mirasierra, en Saltillo

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    Dictan prisión preventiva a sujeto que amenazó a vecinos con un arco en Nuevo Mirasierra, en Saltillo
    El señalado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso legal. TOMADA DE VIDEO

La Comisaría de Seguridad dispone de un canal directo para sumar denuncias y lograr su vinculación a proceso

Tras la detención de un individuo señalado por amenazar a residentes con un arco en la colonia Nuevo Mirasierra, las autoridades confirmaron que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso legal en su contra.

El incidente ocurrió luego de un altercado vecinal en el sector oriente de Saltillo, lo que requirió la intervención de elementos de seguridad pública para asegurar al presunto agresor antes de que se registraran personas lesionadas de gravedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vecino-amenaza-con-arco-en-nuevo-mirasierra-ponen-a-disposicion-telefono-para-sumar-denuncias-AB22763650

Con el objetivo de fortalecer la investigación y recabar mayores elementos para el expediente judicial, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo habilitó un canal directo de atención para recibir testimonios y denuncias formales contra el señalado.

La corporación policial destacó la importancia de que las personas que hayan sido víctimas de alguna agresión acudan a declarar para aportar elementos que permitan sustentar los cargos correspondientes.

Para facilitar el proceso de denuncia a quienes hayan sufrido agresiones previas o recientes por parte del acusado, se habilitó la línea telefónica 844 221 3691, señalada por las autoridades como un canal directo para este propósito.

$!Los habitantes de Nuevo Mirasierra y sectores cercanos denunciaron que el sujeto los amenazó.
Los habitantes de Nuevo Mirasierra y sectores cercanos denunciaron que el sujeto los amenazó. ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, se exhortó a los habitantes de Nuevo Mirasierra y sectores aledaños a acudir a la Dirección Jurídica para formalizar sus denuncias y contribuir a que estos hechos no queden impunes.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de dar seguimiento puntual al caso y fortalecer las medidas de seguridad para preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias de la zona.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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