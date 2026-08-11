Vecino amenaza con ‘arco’ en Nuevo Mirasierra; ponen a disposición teléfono para sumar denuncias

Colonos de Nuevo Mirasierra, en Saltillo, señalaron que viven con temor por la presencia de un hombre al que responsabilizan de presuntas agresiones, amenazas y daños a vehículos en la calle Cacomixtle. Los vecinos identificaron al señalado como Enrique, alias “El Chaparro”, quien presuntamente invadió y se apoderó del domicilio marcado con el número 166. Según sus declaraciones, en el inmueble consume sustancias tóxicas.

Los habitantes aseguraron que, cuando se encuentra presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia, sale a la calle y agrede verbalmente a quienes pasan por el lugar. También lo señalaron por lanzar piedras contra personas y vehículos, así como por portar machetes y un arco con flechas.

Una de las afectadas indicó que detrás de la vivienda habitan personas con discapacidad visual que no pudieron acudir a la reunión vecinal de este martes y que también serían víctimas de intimidaciones.

Los vecinos señalaron que el hombre fue detenido días atrás por alterar el orden público. Autoridades municipales confirmaron su arresto y añadieron que se mantiene detenido. Los habitantes afirmaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y pidieron la intervención de las autoridades municipales.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Los colonos mostraron el domicilio señalado, donde se observa acumulación de basura y diversos objetos. También facilitaron videos de cámaras de vigilancia en los que, aseguraron, quedaron registradas algunas de las presuntas agresiones. Además, denunciaron otro inmueble en condiciones similares, presuntamente habitado por una mujer identificada como Yolanda “N” y su hijo, conocido como “El Coco”.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5