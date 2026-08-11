Vecino amenaza con ‘arco’ en Nuevo Mirasierra; ponen a disposición teléfono para sumar denuncias

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Saltillo
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    Vecino amenaza con ‘arco’ en Nuevo Mirasierra; ponen a disposición teléfono para sumar denuncias
    Cámaras de vigilancia captaron a un hombre portando un arco en calles de Nuevo Mirasierra. ULISES MARTÍNEZ

Habitantes de la calle Cacomixtle aseguran que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía y piden vigilancia ante el temor de nuevas agresiones

Colonos de Nuevo Mirasierra, en Saltillo, señalaron que viven con temor por la presencia de un hombre al que responsabilizan de presuntas agresiones, amenazas y daños a vehículos en la calle Cacomixtle.

Los vecinos identificaron al señalado como Enrique, alias “El Chaparro”, quien presuntamente invadió y se apoderó del domicilio marcado con el número 166. Según sus declaraciones, en el inmueble consume sustancias tóxicas.

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Los habitantes aseguraron que, cuando se encuentra presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia, sale a la calle y agrede verbalmente a quienes pasan por el lugar. También lo señalaron por lanzar piedras contra personas y vehículos, así como por portar machetes y un arco con flechas.

$!Los habitantes señalaron que uno de los domicilios presenta acumulación de basura y diversos objetos.
Los habitantes señalaron que uno de los domicilios presenta acumulación de basura y diversos objetos. ULISES MARTÍNEZ

Una de las afectadas indicó que detrás de la vivienda habitan personas con discapacidad visual que no pudieron acudir a la reunión vecinal de este martes y que también serían víctimas de intimidaciones.

$!Vecinos de Nuevo Mirasierra se reunieron para solicitar la intervención de las autoridades ante los conflictos que, aseguran, enfrentan en la calle Cacomixtle.
Vecinos de Nuevo Mirasierra se reunieron para solicitar la intervención de las autoridades ante los conflictos que, aseguran, enfrentan en la calle Cacomixtle. ULISES MARTÍNEZ

Los vecinos señalaron que el hombre fue detenido días atrás por alterar el orden público. Autoridades municipales confirmaron su arresto y añadieron que se mantiene detenido.

Los habitantes afirmaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y pidieron la intervención de las autoridades municipales.

Los colonos mostraron el domicilio señalado, donde se observa acumulación de basura y diversos objetos. También facilitaron videos de cámaras de vigilancia en los que, aseguraron, quedaron registradas algunas de las presuntas agresiones.

Además, denunciaron otro inmueble en condiciones similares, presuntamente habitado por una mujer identificada como Yolanda “N” y su hijo, conocido como “El Coco”.

Los colonos solicitaron inspecciones en ambos domicilios, así como acciones de limpieza y saneamiento. También pidieron reforzar la vigilancia para prevenir posibles agresiones.

BUSCAN SUMAR DENUNCIAS

La Dirección Jurídica de la Comisaría de Seguridad puso a disposición de la ciudadano el número 844 221 3691, contacto para sumar denuncias respecto a este caso. Por lo que invitaron a las personas afectadas a acercarse ante la autoridad.

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