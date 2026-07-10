DIF Saltillo entrega 120 aparatos auditivos con subsidio

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con problemas de audición, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF Municipal, realizó la primera entrega de aparatos auditivos del año, beneficiando a 120 personas mediante un esquema que reduce significativamente el costo de estos dispositivos. Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González informó que cada aparato auditivo tiene un valor aproximado de 11 mil pesos en el mercado; sin embargo, gracias al programa impulsado por el DIF Saltillo, las y los beneficiarios únicamente realizaron una aportación de recuperación de 500 pesos por equipo.

El edil destacó que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, además de la colaboración entre el DIF Saltillo, el DIF Coahuila e Inspira Coahuila para fortalecer los programas de asistencia social. Díaz González señaló que la coordinación entre instituciones permite ampliar el alcance de los apoyos dirigidos a los sectores más vulnerables y reiteró que su administración continuará impulsando estrategias orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que durante el año pasado fueron entregados 367 aparatos auditivos, por lo que con esta primera jornada de 2026 la cifra asciende a 487 dispositivos distribuidos desde el inicio de la actual administración municipal. Destacó que el organismo mantiene el compromiso de buscar alternativas para atender las necesidades de quienes requieren este tipo de apoyos, gracias al respaldo del Gobierno Municipal y de las instituciones que participan en los distintos programas asistenciales.

Como parte del evento protocolario, las autoridades colocaron simbólicamente los aparatos auditivos a la niña Andrea Guadalupe Esparza Castellanos y al señor Gerardo González González, quienes representaron a las personas beneficiadas en esta entrega. En representación de los beneficiarios, Teresita del Niño Jesús Rodríguez Díaz expresó que recibir un aparato auditivo representa mucho más que recuperar la capacidad de escuchar, ya que también facilita la comunicación con la familia y mejora la vida diaria. Al acto asistieron además el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; la directora general de Audio Care, Karina Valdés Ávalos; personal del DIF Municipal, así como familiares y personas beneficiarias del programa.

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