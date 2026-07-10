DIF Saltillo entrega 120 aparatos auditivos con subsidio

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    DIF Saltillo entrega 120 aparatos auditivos con subsidio
    Javier Díaz y Luly López encabezaron la entrega de auxiliares auditivos, programa que suma ya 487 apoyos durante la actual administración municipal. CORTESÍA

El programa permitió entregar los auxiliares auditivos con un costo de recuperación de 500 pesos, cuando su valor comercial ronda los 11 mil pesos

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con problemas de audición, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF Municipal, realizó la primera entrega de aparatos auditivos del año, beneficiando a 120 personas mediante un esquema que reduce significativamente el costo de estos dispositivos.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González informó que cada aparato auditivo tiene un valor aproximado de 11 mil pesos en el mercado; sin embargo, gracias al programa impulsado por el DIF Saltillo, las y los beneficiarios únicamente realizaron una aportación de recuperación de 500 pesos por equipo.

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$!El DIF Saltillo realizó la primera entrega de aparatos auditivos de 2026, beneficiando a 120 personas con un costo de recuperación de solo 500 pesos.
El DIF Saltillo realizó la primera entrega de aparatos auditivos de 2026, beneficiando a 120 personas con un costo de recuperación de solo 500 pesos. CORTESÍA

El edil destacó que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, además de la colaboración entre el DIF Saltillo, el DIF Coahuila e Inspira Coahuila para fortalecer los programas de asistencia social.

Díaz González señaló que la coordinación entre instituciones permite ampliar el alcance de los apoyos dirigidos a los sectores más vulnerables y reiteró que su administración continuará impulsando estrategias orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

$!Autoridades municipales destacaron que la coordinación con el Gobierno de Coahuila ha permitido ampliar los programas de asistencia para personas con discapacidad auditiva.
Autoridades municipales destacaron que la coordinación con el Gobierno de Coahuila ha permitido ampliar los programas de asistencia para personas con discapacidad auditiva. CORTESÍA

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que durante el año pasado fueron entregados 367 aparatos auditivos, por lo que con esta primera jornada de 2026 la cifra asciende a 487 dispositivos distribuidos desde el inicio de la actual administración municipal.

Destacó que el organismo mantiene el compromiso de buscar alternativas para atender las necesidades de quienes requieren este tipo de apoyos, gracias al respaldo del Gobierno Municipal y de las instituciones que participan en los distintos programas asistenciales.

$!Las y los beneficiarios recibieron auxiliares auditivos cuyo valor comercial supera los 11 mil pesos, gracias al programa impulsado por el DIF Saltillo.
Las y los beneficiarios recibieron auxiliares auditivos cuyo valor comercial supera los 11 mil pesos, gracias al programa impulsado por el DIF Saltillo. CORTESÍA

Como parte del evento protocolario, las autoridades colocaron simbólicamente los aparatos auditivos a la niña Andrea Guadalupe Esparza Castellanos y al señor Gerardo González González, quienes representaron a las personas beneficiadas en esta entrega.

En representación de los beneficiarios, Teresita del Niño Jesús Rodríguez Díaz expresó que recibir un aparato auditivo representa mucho más que recuperar la capacidad de escuchar, ya que también facilita la comunicación con la familia y mejora la vida diaria.

Al acto asistieron además el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; la directora general de Audio Care, Karina Valdés Ávalos; personal del DIF Municipal, así como familiares y personas beneficiarias del programa.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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