Toma protesta nueva Sociedad de Alumnos en Arquitectura UAdeC

ARTEAGA, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a las y los integrantes de la nueva Sociedad de Alumnos de la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste, además de entregar cuatro antenas Wifi al plantel con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio de internet para la comunidad estudiantil. En la ceremonia estuvieron presentes la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el director de la Facultad, Jesús Alberto Padilla Garza; la secretaria del Consejo Directivo, Irlanda Valdés Covarrubias; así como el presidente de la Sociedad de Alumnos, Francisco Sánchez Ruíz, la vicepresidenta Daniela Guadalupe Saucedo, estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que las y los estudiantes representan la razón de ser de la Universidad y son agentes de cambio fundamentales para la sociedad. Señaló que formar parte de una Sociedad de Alumnos implica compromiso, liderazgo y trabajo constante en favor de la comunidad universitaria. “La Universidad Autónoma de Coahuila busca que ustedes sean mejores, que sean quienes transformen y cambien a la sociedad. Cuentan con todo mi apoyo para cada actividad que realicen en beneficio de la comunidad estudiantil”, expresó. Por su parte, el director de la Facultad de Arquitectura, Jesús Alberto Padilla Garza, felicitó a las y los integrantes de la nueva representación estudiantil y los exhortó a trabajar con responsabilidad y dedicación en cada uno de los proyectos que emprendan.

En tanto, el presidente de la Sociedad de Alumnos, Francisco Sánchez Ruíz, agradeció la confianza depositada por la comunidad universitaria y aseguró que el nuevo organismo estudiantil mantendrá cercanía con las y los alumnos para fortalecer la unidad dentro del plantel. Además de la toma de protesta, durante el evento se entregaron cuatro antenas Wifi para mejorar la conectividad y el acceso a internet dentro de la Facultad, acción que busca fortalecer las herramientas tecnológicas disponibles para estudiantes y docentes.

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