Diócesis de Saltillo entronizará réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalupe

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    Diócesis de Saltillo entronizará réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalupe
    Feligreses de Saltillo participarán en el acto simbólico que dará arranque a un periodo de preparación espiritual de nueve años en toda la diócesis. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

El acto marcará el inicio de la novena intercontinental guadalupana rumbo al 500 aniversario de las apariciones

La Diócesis de Saltillo se prepara para recibir un evento de gran significado espiritual: la entronización de una réplica de la Sagrada Tilma de Santa María de Guadalupe. La celebración se llevará a cabo este 12 de diciembre, a las 12:00 pm, en la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Saltillo.

Este acto marca el inicio de la Novena Intercontinental Guadalupana en la región, un periodo de nueve años de preparación que culminará en el 2031, con la conmemoración del 500 aniversario de las apariciones de la Virgen al indígena San Juan Diego.

$!La réplica de la Sagrada Tilma de la Virgen de Guadalupe será entronizada en la parroquia del Sagrario de la catedral de Saltillo, como parte del inicio de las celebraciones rumbo al 2031.
La réplica de la Sagrada Tilma de la Virgen de Guadalupe será entronizada en la parroquia del Sagrario de la catedral de Saltillo, como parte del inicio de las celebraciones rumbo al 2031. FOTO: DIÓCESIS DE SALTILLO

“La Guadalupana viene a nuestro encuentro. Con gran alegría queremos compartir contigo que este 12 de diciembre, a las 12:00 pm, en la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Saltillo, celebraremos un momento lleno de gracia: la entronización de una réplica de la Sagrada Tilma”, señala el comunicado oficial.

El gesto de entronización es el punto de partida de un camino espiritual que busca fortalecer la fe de la comunidad en toda la Diócesis de Saltillo, según indicaron los organizadores del evento.

“Este gesto marca el inicio de nuestro camino rumbo al 2031, cuando celebraremos 500 años de las apariciones de nuestra Madre del Cielo a San Juan Diego”, destacaron en el mensaje dirigido a los fieles.

Bajo el lema “Una Tilma, Un Corazón y Una Misión”, la réplica comenzará una peregrinación por toda la jurisdicción eclesiástica para que “María visite a sus hijos, fortalezca nuestra fe y renueve nuestra misión evangelizadora”, se lee en el texto.

El movimiento pastoral invita a las familias, comunidades y grupos parroquiales a congregarse para ser parte del “momento de gracia” y de unidad que representa la Virgen de Guadalupe.

“Dejemos que nuestra Madre nos reúna, nos anime y nos envíe nuevamente como mensajeros de amor, unidad y esperanza”, finaliza la convocatoria, culminando con la tradicional exclamación: “¡Viva Santa María de Guadalupe!”.

El objetivo central de la iniciativa es que la feligresía de Saltillo pueda acercarse al símbolo de la patrona de México, promoviendo la unidad y la esperanza ante los desafíos contemporáneos.

Temas


Religión
Virgen De Guadalupe

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Iglesia Católica

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

