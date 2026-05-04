Diputados y regidores solicitan licencia previo al arranque de campañas en Coahuila

En el caso del Poder Legislativo, pidieron licencia las diputadas y diputados que buscarán la reelección por el PRI: Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, Guillermo Ruiz Guerra, Felipe Eduardo González Miranda y Álvaro Moreira Valdés, todos integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura.

En vísperas del inicio de las campañas electorales en Coahuila , diputados locales y regidores de distintos municipios obtuvieron licencia para separarse de sus cargos, con el fin de participar en el proceso en el que se renovará el Congreso del Estado.

Las solicitudes de licencia de los legisladores que buscarán reelección fueron aprobadas por el Pleno, al ser consideradas de urgente y obvia resolución. Los suplentes rendirán protesta en la siguiente sesión programada para el próximo 12 de mayo.

El dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, señaló que la decisión responde tanto a una determinación personal como a un llamado del partido. “Ambas cosas concurren. Están convencidos, pero también el partido los ha llamado a que dediquen todo su tiempo a la tarea que se les ha encomendado”, declaró.

ARUEBAN LICENCIAS A REGIDORES

En el ámbito municipal, las licencias de regidores fueron solicitadas desde abril y aprobadas este lunes por el pleno del Congreso. Las separaciones incluyen integrantes de los ayuntamientos de San Pedro, Francisco I. Madero y Torreón, quienes dejarán sus funciones por tiempo indefinido.

En sustitución de los regidores que se separan del cargo, se designaron nuevos integrantes que asumirán funciones una vez que rindan protesta de ley, con el objetivo de mantener la operación de los cabildos.

En el municipio de San Pedro, se concedió licencia a María Aracely Rosales Medrano, quien se desempeñaba como décimo séptima regidora, siendo designado en su lugar Édgar Leonel Varela Mesta. También solicitó separarse del cargo Claudia Irene Flores Castillo, séptima regidora, por lo que asumirá funciones Beatriz Olivia Nery. De igual forma, Rosa María Hernández Lara dejó su posición como quinta regidora y será sustituida por Evangelina de la Cruz Huitrón.

En Francisco I. Madero, Coahuila se autorizó la licencia de Patricia del Carmen Quistian Contreras, quien ocupaba la décimo segunda regiduría, siendo relevada por José Guadalupe Camargo Márquez. Asimismo, Lucía Inés Zorrilla Cepeda solicitó licencia como sexta regidora, por lo que su lugar será ocupado por Liliana González Rosales.

Por su parte, en Torreón, Coahuila, se otorgó licencia a Ximena Villarreal Blake, cuarta regidora, siendo designada en su lugar Flor de María Cardona Ibarra. También se separó del cargo Karla Liliana Centeno Félix, octava regidora, y asumirá sus funciones Rosa María Díaz Venegas.

El arranque de campañas está programado para este martes 5 de mayo.