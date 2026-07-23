Discusión de pareja termina con incendio en vivienda de Saltillo

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    Discusión de pareja termina con incendio en vivienda de Saltillo
    Bomberos de la Estación Oriente realizaron labores de enfriamiento para evitar que el incendio se reavivara. MARTÍN ROJAS

Vecinos sofocaron las llamas antes de la llegada de Bomberos; el fuego consumió una habitación y no se reportaron personas lesionadas

Una fuerte discusión entre una pareja terminó en un incendio en una vivienda de la colonia Colinas de Santiago, Saltillo, donde vecinos evitaron que el fuego se propagara antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Centenario de Torreón, entre Arco Vial Zapalinamé y Cosalá. Habitantes del sector reportaron al Sistema de Emergencias 911 que del inmueble salía humo y fuego, por lo que solicitaron la intervención de Bomberos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-choca-vehiculo-presuntamente-asignado-a-la-fiscalia-LF22368399

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja, identificada como Daniel y Perla, sostuvo una discusión que fue escalando de intensidad. En medio del altercado, el hombre decidió retirarse del lugar a bordo de un Chevrolet Chevy para alejarse de la confrontación.

Presuntamente, la mujer lanzó varios ladrillos contra el automóvil, ocasionándole diversos daños. Posteriormente ingresó nuevamente a la vivienda, donde comenzó a destrozar muebles y otros objetos que se encontraban en el interior.

Vecinos señalaron que poco después escucharon fuertes golpes provenientes del domicilio y, minutos más tarde, observaron que una de las habitaciones comenzaba a incendiarse. Ante el riesgo de que las llamas alcanzaran las viviendas contiguas, solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Mientras arribaban los cuerpos de auxilio, al menos tres vecinos ingresaron al inmueble y, utilizando cubetas y tinas con agua, lograron contener el fuego para evitar que se extendiera al resto de la vivienda y a los domicilios cercanos.

$!Vecinos sofocaron las llamas antes de la llegada de Bomberos; el fuego consumió una habitación y no se reportaron personas lesionadas
Vecinos sofocaron las llamas antes de la llegada de Bomberos; el fuego consumió una habitación y no se reportaron personas lesionadas MARTÍN ROJAS

Elementos del Cuerpo de Bomberos, adscritos a la Estación Oriente, acudieron al lugar para concluir las labores de extinción y realizar trabajos de enfriamiento. Tras la inspección, confirmaron que el fuego consumió por completo el mobiliario de una de las habitaciones, aunque el resto del inmueble pudo ser salvado gracias a la intervención oportuna de los habitantes del sector.

Al momento de la llegada de las autoridades, ni el propietario de la vivienda ni la mujer señalada como presunta responsable se encontraban en el lugar. Por ello, las corporaciones iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del incendio y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.

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