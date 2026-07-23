En Saltillo, choca vehículo presuntamente asignado a la Fiscalía

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    En Saltillo, choca vehículo presuntamente asignado a la Fiscalía
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias para deslindar responsabilidades entre los conductores. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El percance ocurrió sobre el periférico Luis Echeverría; pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas

Un accidente vial entre dos automóviles dejó cuantiosos daños materiales sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia República, en Saltillo, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Toyota blanco circulaba por el carril central de la vialidad, mientras que un Volkswagen Jetta gris transitaba por el carril izquierdo en el mismo sentido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-trailer-cargado-con-estructuras-metalicas-en-la-saltillo-monterrey-HF22367891

Las primeras investigaciones señalan que el conductor del Jetta, unidad que presuntamente pertenece a la Fiscalía General del Estado (FGE), intentó incorporarse al carril central; sin embargo, habría invadido la trayectoria del otro vehículo, lo que provocó el impacto.

Tras la colisión, el automóvil blanco salió proyectado hacia uno de los carriles, mientras que ambas unidades sufrieron daños de consideración en la parte frontal, lo que ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación.

A pesar de lo aparatoso del percance, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado de personas a un hospital.

$!El automóvil blanco terminó proyectado tras el impacto ocurrido a la altura de la colonia República.
El automóvil blanco terminó proyectado tras el impacto ocurrido a la altura de la colonia República. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para abanderar la zona, agilizar el flujo vehicular y realizar el peritaje correspondiente, a fin de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Los vehículos permanecieron en el sitio mientras concluían las diligencias, para posteriormente ser retirados con el apoyo de una grúa y restablecer por completo la circulación sobre el periférico.

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