En Saltillo, choca vehículo presuntamente asignado a la Fiscalía

Un accidente vial entre dos automóviles dejó cuantiosos daños materiales sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia República, en Saltillo, sin que se reportaran personas lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Toyota blanco circulaba por el carril central de la vialidad, mientras que un Volkswagen Jetta gris transitaba por el carril izquierdo en el mismo sentido.

Las primeras investigaciones señalan que el conductor del Jetta, unidad que presuntamente pertenece a la Fiscalía General del Estado (FGE), intentó incorporarse al carril central; sin embargo, habría invadido la trayectoria del otro vehículo, lo que provocó el impacto. Tras la colisión, el automóvil blanco salió proyectado hacia uno de los carriles, mientras que ambas unidades sufrieron daños de consideración en la parte frontal, lo que ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación. A pesar de lo aparatoso del percance, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado de personas a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para abanderar la zona, agilizar el flujo vehicular y realizar el peritaje correspondiente, a fin de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Los vehículos permanecieron en el sitio mientras concluían las diligencias, para posteriormente ser retirados con el apoyo de una grúa y restablecer por completo la circulación sobre el periférico.