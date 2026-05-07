Discusión de pareja termina en choque contra camellón en periférico LEA de Saltillo

El conductor de un vehículo compacto resultó con la parte delantera destrozada tras impactarse contra un camellón central, luego de presuntamente haber discutido con su pareja sentimental, esto a la altura de la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el conductor de un vehículo Chevy transitaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de sur a norte.

El responsable iba acompañado de su pareja sentimental cuando, presuntamente a la altura de la “Línea Verde”, comenzaron a discutir. Lo anterior provocó que el hombre perdiera el control del volante para posteriormente impactarse de manera frontal contra el camellón central, lo que ocasionó daños totales en la parte delantera de su vehículo.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Finalmente, el automóvil fue remolcado mediante una grúa, y el percance fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.