Discusión de pareja termina en choque contra camellón en periférico LEA de Saltillo

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    Discusión de pareja termina en choque contra camellón en periférico LEA de Saltillo
    El accidente ocurrió durante la madrugada a la altura de la colonia Vicente Guerrero, donde un automóvil perdió el control y se estrelló de manera frontal contra la división de concreto. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con el reporte, la confrontación habría provocado que el automovilista se distrajera y perdiera el control del vehículo, lo que derivó en el impacto contra un camellón

El conductor de un vehículo compacto resultó con la parte delantera destrozada tras impactarse contra un camellón central, luego de presuntamente haber discutido con su pareja sentimental, esto a la altura de la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el conductor de un vehículo Chevy transitaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de sur a norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-sobre-camellon-tras-conducir-presuntamente-ebrio-en-ramos-arizpe-NF20529026
$!Testigos reportaron el hecho al número de emergencias 911 tras observar el choque del vehículo contra el camellón central, lo que generó la movilización de autoridades.
Testigos reportaron el hecho al número de emergencias 911 tras observar el choque del vehículo contra el camellón central, lo que generó la movilización de autoridades. MARTÍN ROJAS

El responsable iba acompañado de su pareja sentimental cuando, presuntamente a la altura de la “Línea Verde”, comenzaron a discutir.

Lo anterior provocó que el hombre perdiera el control del volante para posteriormente impactarse de manera frontal contra el camellón central, lo que ocasionó daños totales en la parte delantera de su vehículo.

$!La unidad involucrada fue retirada del lugar mediante una grúa, luego de presentar daños severos en la parte delantera tras el impacto registrado en el periférico de la ciudad.
La unidad involucrada fue retirada del lugar mediante una grúa, luego de presentar daños severos en la parte delantera tras el impacto registrado en el periférico de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Finalmente, el automóvil fue remolcado mediante una grúa, y el percance fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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