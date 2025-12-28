Disfrutan familias de Saltillo de la última Ruta Recreativa de 2025

Saltillo
/ 28 diciembre 2025
    Disfrutan familias de Saltillo de la última Ruta Recreativa de 2025
    Para 2026 se mantendrá y fortalecerá la Ruta Recreativa, con nuevas opciones y temáticas especiales. FOTO: CORTESÍA

El paseo dominical se consolidó como un espacio de convivencia familiar y activación física

Cientos de personas participaron en la última edición de la Ruta Recreativa de este 2025, un espacio que a lo largo del año se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro para la convivencia familiar, la activación física y la recreación en Saltillo.

Durante este tradicional paseo dominical, las y los asistentes disfrutaron de diversas actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento, las cuales se ofrecieron a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, convirtiendo la vialidad en un espacio seguro y accesible para peatones, ciclistas y familias completas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, agradeció la participación de la ciudadanía que, domingo a domingo, acudió a la Ruta Recreativa a lo largo de 2025, y adelantó que para el 2026 se continuará fortaleciendo este programa, con más opciones de recreación, activación física y actividades temáticas relacionadas con celebraciones y conmemoraciones especiales.

Como parte de las acciones habituales, personal de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana estuvo presente durante la jornada, ofreciendo actividades enfocadas en fortalecer los lazos de confianza y cercanía entre la corporación y la población.

Asimismo, la Dirección de Salud Pública Municipal brindó servicios gratuitos a la ciudadanía, entre los que destacaron la detección de diabetes e hipertensión, orientación en temas de nutrición, así como vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, promoviendo el cuidado integral de la salud de las familias saltillenses.

$!Las actividades se realizaron sobre el bulevar Venustiano Carranza.
Las actividades se realizaron sobre el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades municipales invitaron a la población a seguir asistiendo en 2026 a la Ruta Recreativa, la cual continuará realizándose todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Finalmente, se informó que durante el próximo año se mantendrá el trabajo coordinado entre las diferentes dependencias municipales, con el objetivo de ofrecer una amplia variedad de actividades y servicios que fortalezcan la convivencia social, el bienestar y la calidad de vida de quienes participan en este paseo dominical.

Temas


Familias
Ruta Recreativa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

