Saltillenses disfrutan de un domingo activo en la Ruta Recreativa

La Ruta Recreativa que organiza el Gobierno Municipal de Saltillo cada domingo volvió a reunir a cientos de personas en un ambiente de convivencia familiar, activación física y promoción de la salud preventiva.

Este espacio, ya consolidado como una tradición entre los saltillenses, ofrece un punto de encuentro ideal para quienes buscan ejercitarse, relajarse o simplemente disfrutar de una mañana en comunidad.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, en cada edición del paseo dominical se coordinan distintas dependencias municipales para brindar actividades enfocadas al deporte, la recreación y el bienestar.

Caminando, trotando, en bicicleta, patines o incluso acompañados de sus mascotas, los asistentes disfrutan de un recorrido que fomenta hábitos saludables y la integración social.