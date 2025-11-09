Saltillenses disfrutan de un domingo activo en la Ruta Recreativa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las actividades de este evento buscan fomentar hábitos saludables y fortalecen el tejido social
La Ruta Recreativa que organiza el Gobierno Municipal de Saltillo cada domingo volvió a reunir a cientos de personas en un ambiente de convivencia familiar, activación física y promoción de la salud preventiva.
Este espacio, ya consolidado como una tradición entre los saltillenses, ofrece un punto de encuentro ideal para quienes buscan ejercitarse, relajarse o simplemente disfrutar de una mañana en comunidad.
TE PUEDE INTERESAR: Instalan en Saltillo el Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027
Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, en cada edición del paseo dominical se coordinan distintas dependencias municipales para brindar actividades enfocadas al deporte, la recreación y el bienestar.
Caminando, trotando, en bicicleta, patines o incluso acompañados de sus mascotas, los asistentes disfrutan de un recorrido que fomenta hábitos saludables y la integración social.
En esta ocasión, como cada semana, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó activamente mediante acciones de proximidad social que fortalecen los lazos de confianza entre autoridades y ciudadanía.
Las dinámicas fueron bien recibidas por los asistentes, quienes valoran la presencia cercana y preventiva de los elementos municipales.
Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de detección de diabetes e hipertensión, al cual acudieron numerosos paseantes para una revisión de rutina.
Además, la dependencia ofreció vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, servicios totalmente gratuitos que favorecen el bienestar integral de las familias y sus animales de compañía.
TE PUEDE INTERESAR: Rehabilitan plantas potabilizadoras en comunidades rurales de Saltillo
La Ruta Recreativa de Saltillo se lleva a cabo todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, desde la calle Baja California hasta Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Cada semana, este espacio reafirma su objetivo de promover la salud, la convivencia y el fortalecimiento del tejido social en la capital coahuilense.