Saltillenses disfrutan de un domingo activo en la Ruta Recreativa

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Saltillenses disfrutan de un domingo activo en la Ruta Recreativa
    La Ruta Recreativa se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, de 7:00 a 12:00 horas. FOTO: CORTESÍA

Las actividades de este evento buscan fomentar hábitos saludables y fortalecen el tejido social

La Ruta Recreativa que organiza el Gobierno Municipal de Saltillo cada domingo volvió a reunir a cientos de personas en un ambiente de convivencia familiar, activación física y promoción de la salud preventiva.

Este espacio, ya consolidado como una tradición entre los saltillenses, ofrece un punto de encuentro ideal para quienes buscan ejercitarse, relajarse o simplemente disfrutar de una mañana en comunidad.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, en cada edición del paseo dominical se coordinan distintas dependencias municipales para brindar actividades enfocadas al deporte, la recreación y el bienestar.

Caminando, trotando, en bicicleta, patines o incluso acompañados de sus mascotas, los asistentes disfrutan de un recorrido que fomenta hábitos saludables y la integración social.

$!La Dirección de Salud Pública instala módulos de detección de diabetes e hipertensión.
La Dirección de Salud Pública instala módulos de detección de diabetes e hipertensión. FOTO: CORTESÍA

En esta ocasión, como cada semana, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó activamente mediante acciones de proximidad social que fortalecen los lazos de confianza entre autoridades y ciudadanía.

Las dinámicas fueron bien recibidas por los asistentes, quienes valoran la presencia cercana y preventiva de los elementos municipales.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de detección de diabetes e hipertensión, al cual acudieron numerosos paseantes para una revisión de rutina.

Además, la dependencia ofreció vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, servicios totalmente gratuitos que favorecen el bienestar integral de las familias y sus animales de compañía.

La Ruta Recreativa de Saltillo se lleva a cabo todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, desde la calle Baja California hasta Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Cada semana, este espacio reafirma su objetivo de promover la salud, la convivencia y el fortalecimiento del tejido social en la capital coahuilense.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

