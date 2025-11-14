Disminuyen 21 por ciento los robos de alto impacto en la región Sureste de Coahuila

La Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado informó que los robos de alto impacto en la región presentaron una disminución del 21.12 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 303 casos, mientras que en lo que va de 2025 se han atendido 239.

En robos a casa habitación, el periodo anterior cerró con 64 casos y este año van 45, lo que representa una reducción del 29.69 por ciento. El robo de vehículo automotor también muestra un descenso, con 97 incidentes el año pasado y 78 en este, lo que significa una reducción del 19.59 por ciento.

En cuanto a robo a negocio, la baja es más evidente al pasar de 76 a 50 reportes entre un periodo y otro, equivalente a una disminución del 34.21 por ciento.

Los robos a persona se mantienen prácticamente en el mismo nivel, al pasar de 57 a 56 casos. En el caso de instituciones bancarias, la cifra se mantiene en cero. El único delito que presenta un incremento es el abigeato o robo de animales, que pasó de 9 a 10 reportes.

Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la región, aseguró que el comportamiento del índice delictivo muestra avances y señaló que redoblarán esfuerzos durante el cierre del año para que 2025 se consolide como el de menor índice delictivo en los últimos años.

“Vamos bien con las estrategias que está implementando el gobernador y nuestro fiscal general, vamos a seguir apretando para que este año sea el de menor índice delictivo en los últimos años”, mencionó.