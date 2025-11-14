Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
    Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La UNIF pidió no dar dinero en cruceros y recordó que la participación de menores en la mendicidad es una forma de trabajo infantil prohibida en Coahuila

Durante octubre, la Unidad de Integración Familiar (UNIF) realizó 41 acercamientos con personas que pedían dinero en la vía pública, en Saltillo; 21 de ellas eran menores de edad, todos originarios de Chiapas. La titular de la unidad, Patricia Moreno, explicó que el primer paso en estos casos es retirar a los menores de los puntos donde se encuentran para reducir riesgos.

La funcionaria municipal recordó que en el estado está prohibido el trabajo infantil, además de que los niños están expuestos a accidentes al pedir dinero entre los autos que se encuentran esperando la luz verde del semáforo.

Detalló que, en las conversaciones con ellos, varios admiten que llegan porque la ciudad es tranquila y “aquí sí dan”. También reconocen que la presencia de niñas y niños en la calle les permite obtener más ingresos, por lo que insistió en que la población evite entregar dinero, especialmente a los menores.

“Los adultos dicen: ‘Si yo no traigo un niño, pues no me dan dinero’. Ahí está el gancho”, explicó.

Moreno informó que ya se tuvo un acercamiento con el DIF Municipal y que continuarán trabajando coordinadamente para reducir la presencia de niñas y niños en la calle. Recordó que su derecho principal es asistir a la escuela, alimentarse adecuadamente y permanecer en un entorno seguro.

La funcionaria reiteró el llamado, especialmente a los automovilistas, a no incentivar esta práctica que prolonga la permanencia de niñas y niños en las calles, sobre todo en las siguientes semanas en las que hay mayor flujo económico y quienes piden dinero reconocen que reciben más apoyo.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

