Disputan propiedades del centro histórico de Saltillo: acusan a notario de despojo y él dice tener todo en regla
Reclaman propiedad de viviendas que formarían parte de un proyecto comercial
Un grupo de vecinos del Centro Histórico de Saltillo acusó a un notario por el presunto despojo de hasta tres propiedades ubicadas en la calle General Cepeda, con el objetivo de desarrollar un supuesto proyecto comercial en ese domicilio y otros contiguos. El fedatario descartó irregularidades en el proceso y dijo tener todos sus documentos en regla.
Cerca de 20 personas se reunieron al exterior del domicilio marcado con el número 477 en la calle General Cepeda, donde señalaron al notario número 131, Armando Prado Flores.
De acuerdo con los manifestantes, los involucrados en el presunto despojo ingresaron por la parte trasera de la propiedad y soldaron la puerta de entrada a la misma.
Las personas que se dicen afectadas son las hijas del anterior propietario de la casa. Aseguran que el inmueble les fue heredado y que originalmente fue comprado por su abuela. Afirman tener las escrituras que avalan su versión.
“La notaría estaría intentando robar la casa de dueños que sí tienen escrituras. También se ha mencionado, en otras versiones, que hay reportes de personas sin escrituras que llevan 40 años viviendo en sus casas y a quienes les han tumbado paredes de dos lados”, indicaron las personas que se identificaron como propietarias legítimas.
Al no poder ingresar ni observar hacia la propiedad, los vecinos sobrevolaron con un dron para verificar si se hicieron modificaciones a la misma.
Además de esa propiedad, señalan la invasión de otras dos en la misma zona y otra, con habitantes desde hace 40 años, en la que ocasionaron daños derribando una barda divisoria.
‘TODO ESTÁ EN REGLA’
Ante las acusaciones en su contra, el notario Armando Prado Flores declaró a VANGUARDIA que tiene en regla todos los documentos para desarrollar en la zona un proyecto de años.
Además, Prado informó que su oficina ya presentó una querella formal en contra del grupo de personas que realiza las acusaciones y protestas.