$!Disputan propiedades del centro histórico de Saltillo: acusan a notario de despojo y él dice tener todo en regla

Un grupo de vecinos del Centro Histórico de Saltillo acusó a un notario por el presunto despojo de hasta tres propiedades ubicadas en la calle General Cepeda, con el objetivo de desarrollar un supuesto proyecto comercial en ese domicilio y otros contiguos. El fedatario descartó irregularidades en el proceso y dijo tener todos sus documentos en regla.

Cerca de 20 personas se reunieron al exterior del domicilio marcado con el número 477 en la calle General Cepeda, donde señalaron al notario número 131, Armando Prado Flores.

De acuerdo con los manifestantes, los involucrados en el presunto despojo ingresaron por la parte trasera de la propiedad y soldaron la puerta de entrada a la misma.

Las personas que se dicen afectadas son las hijas del anterior propietario de la casa. Aseguran que el inmueble les fue heredado y que originalmente fue comprado por su abuela. Afirman tener las escrituras que avalan su versión.