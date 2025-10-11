La Ruta Recreativa de Saltillo será sede de la Carrera ARHCOS y una feria de empleo

Este domingo se realizará la carrera “Pasos con Propósito” y la Feria del Empleo ARHCOS 2025, cuyos fondos apoyarán a niñas y niños del programa “Latiendo con Amor” del DIF Saltillo

Saltillo se prepara para vivir una jornada llena de energía, solidaridad y oportunidades laborales este domingo 12 de octubre, durante la Ruta Recreativa “Por Amor a Saltillo”, donde se llevarán a cabo dos eventos organizados por la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste A.C. (ARHCOS): la Carrera ARHCOS 2025 “Pasos con Propósito” y la Feria del Empleo ARHCOS 2025.

La competencia deportiva iniciará a las 8:00 de la mañana en el bulevar Venustiano Carranza esquina con avenida Universidad, y contará con las categorías 5K femenil y varonil, así como una carrera infantil de 500 metros.

Con esta segunda edición, ARHCOS busca recaudar fondos para apoyar a niñas y niños que requieren operaciones de corazón, beneficiarios del programa “Latiendo con Amor” del DIF Saltillo. El costo de participación será de 300 pesos para adultos, que incluye número, playera, medalla e hidratación, y de 100 pesos para niñas y niños, con medalla incluida.

Al término de la carrera, la asociación realizará la Feria del Empleo ARHCOS 2025, también en la Ruta Recreativa, sobre avenida Universidad, a la altura del Instituto Tecnológico de Saltillo. El evento se extenderá hasta el mediodía, con la participación de empresas locales y regionales que ofrecerán vacantes y orientación a quienes buscan incorporarse al ámbito laboral.

Además, las actividades habituales de la Ruta Recreativa se desarrollarán con normalidad, ofreciendo a las familias un espacio de convivencia y participación comunitaria.

