Disputarán ocho equipos la final de Calle por Cancha este miércoles; será en el Biblioparque Norte

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Saltillo
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    Disputarán ocho equipos la final de Calle por Cancha este miércoles; será en el Biblioparque Norte
    Participarán en la fase final ocho equipos representativos de las zonas poniente, oriente, sur y centro. CORTESÍA

En la competencia participaron 40 agrupaciones juveniles de distintos sectores de la ciudad

Con la participación de ocho equipos de distintos sectores de la ciudad, este miércoles se realizará la final del torneo de futbol Calle por Cancha, en el que compitieron 40 agrupaciones juveniles de Saltillo.

Alexis Hernández Morales, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, informó que el encuentro se llevará a cabo en el Biblioparque Norte, a partir de las 19:00 horas.

En Saltillo, llevan torneo ‘Calle por Cancha’ a las etapas finales

En la final participarán equipos de las colonias Antonio Cárdenas y El Bosque, por el sector poniente; dos conjuntos de la colonia Zaragoza, por el oriente; Álamo y Flores Magón, por el sur; así como Bellavista y Ojo de Agua, de la Zona Centro.

El funcionario explicó que el torneo forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde Javier Díaz González y coordinada por el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix.

Indicó que durante el desarrollo de la competencia no se han registrado incidentes y que, de acuerdo con los objetivos del programa, las actividades buscan reducir las tensiones entre los grupos juveniles, promover la convivencia y fortalecer la confianza con la Policía Municipal.

Para la final se contempla la entrega de premios a los primeros lugares, que consistirán en uniformes y paquetes de carne.

Hernández Morales señaló que la estrategia de seguridad municipal se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la ciudadanía.

Asimismo, agradeció la asistencia de familias, niñas, niños y grupos de jóvenes que han acudido a apoyar a los equipos participantes.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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