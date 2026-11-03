Disputarán ocho equipos la final de Calle por Cancha este miércoles; será en el Biblioparque Norte

Alexis Hernández Morales, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, informó que el encuentro se llevará a cabo en el Biblioparque Norte, a partir de las 19:00 horas.

Con la participación de ocho equipos de distintos sectores de la ciudad, este miércoles se realizará la final del torneo de futbol Calle por Cancha, en el que compitieron 40 agrupaciones juveniles de Saltillo.

En la final participarán equipos de las colonias Antonio Cárdenas y El Bosque, por el sector poniente; dos conjuntos de la colonia Zaragoza, por el oriente; Álamo y Flores Magón, por el sur; así como Bellavista y Ojo de Agua, de la Zona Centro.

El funcionario explicó que el torneo forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde Javier Díaz González y coordinada por el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix.

Indicó que durante el desarrollo de la competencia no se han registrado incidentes y que, de acuerdo con los objetivos del programa, las actividades buscan reducir las tensiones entre los grupos juveniles, promover la convivencia y fortalecer la confianza con la Policía Municipal.

Para la final se contempla la entrega de premios a los primeros lugares, que consistirán en uniformes y paquetes de carne.

Hernández Morales señaló que la estrategia de seguridad municipal se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la ciudadanía.

Asimismo, agradeció la asistencia de familias, niñas, niños y grupos de jóvenes que han acudido a apoyar a los equipos participantes.