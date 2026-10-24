En Saltillo, llevan torneo ‘Calle por Cancha’ a las etapas finales

El torneo “Calle por Cancha”, una estrategia de prevención social enfocada en jóvenes, llegó al sector sur de Saltillo con una serie de encuentros deportivos celebrados en el parque Carlos R. González. Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que en el torneo participan 40 agrupaciones juveniles populares de distintos sectores de la ciudad.

“Este torneo está enfocado a disminuir las tensiones entre los jóvenes que integran las agrupaciones juveniles populares, evitar conflictos, riñas, generar lazos de convivencia entre ellos y generar lazos de confianza con la autoridad”, señaló Garza Félix.

Durante esta jornada, el comisionado destacó la presencia del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y del secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, quienes acudieron a convivir con los jóvenes.

Garza Félix subrayó que la coordinación entre las autoridades y la comunidad es fundamental para mantener a Saltillo como la capital más segura del país. En el encuentro también participaron niñas, niños, madres y padres de familia, además de jóvenes de las colonias Hacienda Narro, 23 de Noviembre, Álamo, Teresitas, Hidalgo, 26 de Marzo, Lucio Blanco y Flores Magón. ALISTAN ETAPA CENTRO Y GRAN FINAL

El funcionario informó que el programa ya realizó torneos en los sectores poniente, oriente y ahora sur de la ciudad. Para la próxima semana se tiene programada la etapa centro, lo que dará paso a la gran final la semana siguiente. Como incentivo, en cada uno de los torneos los jóvenes participantes obtienen premios, y para el cierre del certamen se les dotará de uniformes deportivos.