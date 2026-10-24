En Saltillo, llevan torneo ‘Calle por Cancha’ a las etapas finales

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    En Saltillo, llevan torneo ‘Calle por Cancha’ a las etapas finales
    Los encuentros deportivos buscan generar lazos de convivencia entre los jóvenes de las distintas colonias. CORTESÍA

El torneo “Calle por Cancha”, una estrategia de prevención social enfocada en jóvenes, llegó al sector sur de Saltillo con una serie de encuentros deportivos celebrados en el parque Carlos R. González.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que en el torneo participan 40 agrupaciones juveniles populares de distintos sectores de la ciudad.

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“Este torneo está enfocado a disminuir las tensiones entre los jóvenes que integran las agrupaciones juveniles populares, evitar conflictos, riñas, generar lazos de convivencia entre ellos y generar lazos de confianza con la autoridad”, señaló Garza Félix.

$!El despliegue de seguridad se combinó con el deporte para fomentar la confianza de la comunidad en las corporaciones.
El despliegue de seguridad se combinó con el deporte para fomentar la confianza de la comunidad en las corporaciones. CORTESÍA

Durante esta jornada, el comisionado destacó la presencia del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y del secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, quienes acudieron a convivir con los jóvenes.

$!Autoridades estatales y municipales convivieron con los equipos durante la jornada en el parque Carlos R. González.
Autoridades estatales y municipales convivieron con los equipos durante la jornada en el parque Carlos R. González. CORTESÍA

Garza Félix subrayó que la coordinación entre las autoridades y la comunidad es fundamental para mantener a Saltillo como la capital más segura del país. En el encuentro también participaron niñas, niños, madres y padres de familia, además de jóvenes de las colonias Hacienda Narro, 23 de Noviembre, Álamo, Teresitas, Hidalgo, 26 de Marzo, Lucio Blanco y Flores Magón.

ALISTAN ETAPA CENTRO Y GRAN FINAL

$!Jóvenes de las agrupaciones juveniles populares participaron en la etapa sur, rumbo a la gran final del torneo.
Jóvenes de las agrupaciones juveniles populares participaron en la etapa sur, rumbo a la gran final del torneo. CORTESÍA

El funcionario informó que el programa ya realizó torneos en los sectores poniente, oriente y ahora sur de la ciudad. Para la próxima semana se tiene programada la etapa centro, lo que dará paso a la gran final la semana siguiente.

Como incentivo, en cada uno de los torneos los jóvenes participantes obtienen premios, y para el cierre del certamen se les dotará de uniformes deportivos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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