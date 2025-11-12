¿Un ‘intruso’ en el cosmos? Revelan los secretos del polémico 31/Atlas en Coahuila

    La Sociedad Astronómica de Saltillo te espera el miércoles 26 en el Mude para un concierto-charla “Los Planetas”, y el sábado 29 de noviembre en la UTC de Ramos Arizpe para la Noche de las Estrellas. FOTO: SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE SALTILLO

La Sociedad Astronómica de Saltillo y el experto Pablo Lonnie Pacheco invitan a una jornada gratuita de observación, talleres y la historia del cometa 31/Atlas

Los entusiastas del cosmos tienen una cita ineludible este sábado 29 de noviembre de 2025. La Sociedad Astronómica de Saltillo (SAS) llevará a cabo su magno evento “Noche de las Estrellas” en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) en Ramos Arizpe, invitando al público en general a sumergirse en los misterios del universo con entrada libre.

La jornada astronómica se desarrollará de 17:00 a 22:00 horas y promete una experiencia completa que va más allá de la simple observación.

El programa incluye:

Observación Telescópica: La oportunidad de ver de cerca estrellas, planetas y otros cuerpos celestes.

Planetario Móvil: Una inmersión total en las constelaciones y el sistema solar.

Talleres y Experimentos: Actividades interactivas diseñadas para todas las edades.

Juegos Didácticos: Para que los más jóvenes aprendan de forma divertida.

EL COMETA “INTRUSO” AL DESCUBIERTO

El plato fuerte de la noche será la conferencia magistral titulada “Un intruso interestelar”, impartida por el reconocido divulgador mexicano Pablo Lonnie Pacheco Railey.

Pacheco Railey, arquitecto de profesión y astrónomo aficionado de corazón, se centrará en el polémico cometa 31/Atlas, un cuerpo celeste descubierto en 2019 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Con una trayectoria que lo ha convertido en un objeto de gran interés científico, el experto desentrañará los misterios de este visitante” del espacio profundo.

Con una trayectoria de más de tres décadas en la divulgación, incluyendo su rol como director de Astronomos.org y su larga pertenencia a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en Monterrey, la presencia de Pacheco Railey garantiza una plática accesible y fascinante para todos los asistentes.

La Sociedad Astronómica de Saltillo extiende la invitación a familias, estudiantes y aficionados. La entrada es completamente libre y el evento promete ser una de las actividades de divulgación científica más importantes del año en Coahuila.

INVITAN A CONCIERTO ‘LOS PLANETAS’

Por otra parte, la Sociedad Astronómica de Saltillo prepara otra experiencia única para los amantes de la música y el universo. Este miércoles 26 de noviembre, a las 19:30 horas, en el vestíbulo del Museo del Desierto, se presentará “Los planetas”, un concierto-plática que combina orquesta y astronomía para explorar la grandeza del cosmos desde la emoción y la imaginación.

Lejos de ofrecer un mapa científico del universo, la obra invita a los asistentes a vivir la sensación de inmensidad y misterio que despierta contemplar el cielo estrellado. Cada instrumento se convierte en guía de este recorrido sonoro que refleja nuestra conexión con lo infinito.

El evento es familiar y gratuito, con estacionamiento disponible cortesía del Parque Las Maravillas.

Una oportunidad para que grandes y pequeños disfruten del arte y la ciencia en un mismo espacio.

