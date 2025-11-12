¿Un ‘intruso’ en el cosmos? Revelan los secretos del polémico 31/Atlas en Coahuila

Los entusiastas del cosmos tienen una cita ineludible este sábado 29 de noviembre de 2025. La Sociedad Astronómica de Saltillo (SAS) llevará a cabo su magno evento “Noche de las Estrellas” en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) en Ramos Arizpe, invitando al público en general a sumergirse en los misterios del universo con entrada libre.

La jornada astronómica se desarrollará de 17:00 a 22:00 horas y promete una experiencia completa que va más allá de la simple observación.

El programa incluye:

Observación Telescópica: La oportunidad de ver de cerca estrellas, planetas y otros cuerpos celestes.

Planetario Móvil: Una inmersión total en las constelaciones y el sistema solar.

Talleres y Experimentos: Actividades interactivas diseñadas para todas las edades.

Juegos Didácticos: Para que los más jóvenes aprendan de forma divertida.