Ya no son tiempos para nuevos Herodes que vean a Dios como una amenaza: Obispo de Saltillo

“No puede haber ya Herodes si estamos en un país o en una nación que se presume cristiana o de mayoría cristiana”, aseveró el obispo Hilario González García en su mensaje con motivo del cierre del Jubileo ordinario 2025.

A través de una homilía que al final arrancó el aplauso de la feligresía, el prelado recordó que “hubo un rey, Herodes, que, teniendo la posibilidad de reconocer al Mesías”, no lo hizo.

Incluso “habiendo sido aleccionado por los magos, se emperra, se mantiene de cabeza dura, creyendo que ese niño (Jesús de Nazaret) va a ser un peligro para su poder”.

“Hoy tal vez —advirtió— pueda haber Herodes, nos dice el Papa León, Herodes en la sociedad, en diferentes puestos, que pueden sentir que Dios es una amenaza”.

Dijo que los émulos del rey bíblico “nos pueden ofrecer a nosotros que hay que cancelar a Jesús, que hay que matarlo porque es una amenaza social o es una amenaza política”.

Tras señalar que estos ya no son tiempos para nuevos Herodes, indicó que “no podemos nosotros emperrarnos tampoco en esa situación de perseguir y matar a quien sea, con tal de nosotros autoafirmarnos”.

Ejemplificó: “Hoy José hace ese discernimiento y escucha la voz de Dios en su conciencia. Ojalá que también nosotros, todos los que participamos en la sociedad, escuchemos como José, si tenemos la responsabilidad de una familia, de una institución, de una iglesia, de una comunidad”.

“Escuchemos la voz de Dios que nos advierte del peligro y nos invita a poner seguridad, a tomar las mejores decisiones y buscar el verdadero bien familiar, el bien de la comunidad, el bien de la sociedad”, exhortó.

El jerarca católico indicó que en esta responsabilidad cuenta “no solamente la cuestión material, no solamente la subsistencia física o profesional, sino cuál es el verdadero bien que necesitamos como familia, como sociedad, como iglesia, como país”.

LA CELEBRACIÓN

El mitrado encabezó la misa por el cierre del Jubileo ordinario 2025, año declarado como “santo”, durante el cual los creyentes buscaron su renovación espiritual, su reconciliación con la divinidad y su esperanza en el reino venidero.

Este periodo arrancó con la apertura de las “puertas santas” de las basílicas papales, en la víspera de la Navidad de 2024, y se centró en la esperanza, la paciencia y la reconciliación, mediante el sacramento de la confesión, la justicia social y el respeto por la Tierra.

A lo largo del año se animó a los fieles a ganar la indulgencia plenaria, cumpliendo las condiciones establecidas, y se alentó a las diócesis de todo el mundo a organizar liturgias y actividades para vivir 2025 como un año santo, en medio de la oración.

El obispo González García hizo notar que este cierre coincide con el día litúrgico de la Sagrada Familia, lo cual “es una invitación a que vivamos en familia las virtudes de Jesús, María y José, la familia modelo del cristiano”.

Al citar el Sirácide (Eclesiástico o Libro de Ben Sira), uno de los libros más extensos y ricos de la literatura sapiencial (de sabiduría) del Antiguo Testamento, declaró que “el valor de honrar a los padres y madres sigue siendo fundamental para la comunión familiar y también para la concordia en nuestra sociedad”.

“La prosperidad —destacó— que tanto anhelamos y que a veces este mundo nos dice que es de riqueza material, se amplía, y el que teme al Señor sabe que hay una riqueza espiritual, una paz, una concordia dentro de sus relaciones familiares, y eso le va a acarrear muchas más bendiciones”.

PROCESIÓN HACIA CÁRITAS

Posteriormente, se dio lugar al “solemne traslado de la cruz jubilar” —que ha estado presidiendo a la Catedral— hacia las instalaciones de Cáritas de Catedral de Santiago, con lo cual se dio por terminado el Jubileo ordinario 2025.

En efecto, en los servicios litúrgicos de este domingo se oficializó la conclusión de este “tiempo ordinario de gracia y de bendición”, que tuvo por lema “Peregrinos de esperanza”. El evento incluyó la develación de una placa alusiva en el templo.

“Que la gracia depositada a lo largo de este tiempo, mediante la conversión de vida, y haber ganado la indulgencia plenaria, siga alentando a nosotros, peregrinos de esperanza, a hacer de nuestro mundo un mundo mejor”, expresó el obispo de Saltillo.