Domino’s reubicará sucursal en Saltillo; no es cierre, aclara CANIRAC

En Saltillo, la sucursal de Domino’s Pizza ubicada sobre el bulevar Venustiano Carranza —a la altura de la zona comercial cercana a Galerías— dejará de operar en ese punto. Sin embargo, no se trata de un cierre definitivo, sino de un proceso de reubicación, aseguró la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

En entrevista, Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC, explicó que el movimiento responde a un análisis comercial por parte de los propietarios de la franquicia. El objetivo es determinar una ubicación más adecuada dentro de la ciudad.

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“No es un cierre, es un reacomodo de ubicación. Los dueños de esta sucursal están haciendo un análisis para ver cuál es el lugar correcto”, señaló.

Durante los últimos días, el cese de operaciones en ese punto generó comentarios entre consumidores y fue reportado por diversos medios locales. Esto, debido a que se trata de una de las avenidas con mayor actividad comercial en la ciudad.

No obstante, el dirigente restaurantero indicó que este tipo de decisiones son comunes dentro del sector. Sobre todo, ante los cambios en la dinámica urbana y el crecimiento de nuevas zonas habitacionales.

Además, explicó que en áreas como las colonias Latinoamericana o República, que durante años concentraron gran actividad comercial, muchas viviendas han dejado de ser habitadas por familias. Ahora se utilizan principalmente como oficinas o espacios de servicios, lo que modifica el flujo de clientes.

“Hay otros lugares que hoy son más atractivos para el sector restaurantero, sobre todo donde viven familias jóvenes”, comentó.

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Según el dirigente de CANIRAC, actualmente los negocios de alimentos buscan ubicarse cerca de zonas habitacionales con mayor concentración de familias. Particularmente en sectores en expansión al norte y sur de la ciudad, así como en plazas comerciales de reciente desarrollo.

García Reyes añadió que otro factor que influye en estas decisiones es la logística del servicio a domicilio. El tráfico en avenidas principales puede complicar los tiempos de entrega.

“Hay horarios pico de tráfico que no siempre son los más favorables para ese tipo de servicios, y eso también se valora cuando se analiza una reubicación”, indicó.

El presidente de CANIRAC señaló que el proceso de traslado de una sucursal puede tardar entre dos y tres meses si el nuevo local ya está disponible. No obstante, podría extenderse hasta seis meses si se requiere adaptar o construir un espacio nuevo.

Finalmente, mencionó que este tipo de movimientos ya se han presentado anteriormente en la ciudad. Como ocurrió con otras cadenas restauranteras que decidieron cambiar de ubicación para acercarse a nuevas zonas de crecimiento urbano.