Saltillo: capacitan al sector turismo para la Copa del Mundo; Semana Santa será piloto

Con el objetivo de fortalecer la atención a los visitantes, este martes se realizó en Saltillo un programa de capacitación dirigido a la cadena de valor del sector turístico, de cara a la temporada de Semana Santa y a la Copa del Mundo de la FIFA del 2026.

Las actividades, realizadas en el Hotel Quinta Dorada, contaron con la participación de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios de la Región Sureste, quienes recibieron herramientas sobre cultura turística y anfitrionía.

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Luis Fernando Ramírez, director de capacitación y certificación turística del Gobierno del Estado de Coahuila, dirigió la sesión haciendo énfasis en que los pequeños detalles en la hospitalidad y la amabilidad generan un valor agregado que motiva al turista a regresar al destino, lo que se traduce en un beneficio económico para las comunidades locales.

“De eso se trata esta capacitación que vamos a dar el día de hoy para recibir bien al visitante que viene de fuera para que posteriormente nos vuelvan a visitar y nos generen derrama económica”, afirmó Ramírez.

Como parte de la estrategia integral, la Secretaría de Educación del estado presentó que el programa “Level Up Coahuila” también se vinculará al sector turístico, el cual busca que los trabajadores de primer contacto adquieran frases básicas y vocabulario específico para comunicarse con extranjeros.

Leila García, representante de la dirección general de inglés, expuso que debido a la proximidad de los eventos internacionales, se trabajará con cápsulas de video y material digital enfocado en situaciones reales de hoteles, restaurantes y transporte.