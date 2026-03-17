Saltillo: capacitan al sector turismo para la Copa del Mundo; Semana Santa será piloto
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El programa busca profesionalizar a los trabajadores de primer contacto para mejorar la experiencia del visitante extranjero en la región
Con el objetivo de fortalecer la atención a los visitantes, este martes se realizó en Saltillo un programa de capacitación dirigido a la cadena de valor del sector turístico, de cara a la temporada de Semana Santa y a la Copa del Mundo de la FIFA del 2026.
Las actividades, realizadas en el Hotel Quinta Dorada, contaron con la participación de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios de la Región Sureste, quienes recibieron herramientas sobre cultura turística y anfitrionía.
TE PUEDE INTERESAR: Crisis en el Mundial 2026: Irán rechaza jugar en Estados Unidos y México se ofrece como sede alterna tras respaldo de Sheinbaum
Luis Fernando Ramírez, director de capacitación y certificación turística del Gobierno del Estado de Coahuila, dirigió la sesión haciendo énfasis en que los pequeños detalles en la hospitalidad y la amabilidad generan un valor agregado que motiva al turista a regresar al destino, lo que se traduce en un beneficio económico para las comunidades locales.
“De eso se trata esta capacitación que vamos a dar el día de hoy para recibir bien al visitante que viene de fuera para que posteriormente nos vuelvan a visitar y nos generen derrama económica”, afirmó Ramírez.
Como parte de la estrategia integral, la Secretaría de Educación del estado presentó que el programa “Level Up Coahuila” también se vinculará al sector turístico, el cual busca que los trabajadores de primer contacto adquieran frases básicas y vocabulario específico para comunicarse con extranjeros.
Leila García, representante de la dirección general de inglés, expuso que debido a la proximidad de los eventos internacionales, se trabajará con cápsulas de video y material digital enfocado en situaciones reales de hoteles, restaurantes y transporte.
Señaló que no se pretende que los empleados dominen el idioma de manera académica en poco tiempo, sino que pierdan el miedo y logren una comunicación efectiva para resolver dudas sobre direcciones, amenidades o servicios de emergencia.
“Nuestro enfoque va a ser para poder resolver ese tipo de situaciones de comunicación. Es darnos la oportunidad de conocer y de apoyarnos porque todos somos un equipo”, comentó la funcionaria estatal.
En el evento también estuvo presente Lidia González, directora de Turismo de Saltillo, quien subrayó que la capital de Coahuila es una ciudad estratégica que cuenta con una amplia oferta histórica, gastronómica y de naturaleza para el turismo internacional.
Recordó que Saltillo tiene una antigüedad de casi 450 años, lo que le brinda una riqueza arquitectónica y cultural superior a otros destinos cercanos, siendo un referente en seguridad y calidad de vida en el norte del país.
FORTALECEN LA SEGURIDAD REGIONAL
Marta Moncada, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo de Coahuila, señaló que la seguridad es un factor clave que se ha logrado mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada en la entidad.
Expuso que Coahuila es el estado más seguro del norte de México y que esta condición permite que los visitantes viajen con confianza por las diferentes regiones, por lo que es vital que el personal de contacto refuerce esta imagen positiva.
“El personal de contacto en el hotel, en el restaurante, el taxista, son la cara de Coahuila. El gobernador y los alcaldes están muy preocupados por generar estas capacitaciones para que estemos preparados”, señaló Moncada.
Finalmente, Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo, comentó que este plan piloto se replicará en el resto de las regiones del estado, adaptándose a las características de cada destino para consolidar a la entidad como un referente turístico.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026? Fecha oficial de preventa y detalles de la colección
Expuso que se busca capitalizar entre un 5 y un 10 por ciento de los visitantes que lleguen a la zona metropolitana de Monterrey, aprovechando la conectividad y los atractivos de los Pueblos Mágicos de la Región Sureste.
“Queremos estar haciendo varias capacitaciones con toda la cadena de valor para estar preparados. Que sea un ganar ganar y que nos recomendemos unos a otros para que sea todo un éxito”, concluyó Rodarte Leos.