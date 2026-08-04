Doña Manuelita pide ayuda para someterse a una cirugía de vesícula, en Saltillo

Cada que a doña Manuelita Covarrubias, de 64 años, le prende el dolor en el lado derecho del estómago, sus hijas tienen que llevarla al Hospital General para que le apliquen una inyección de paracetamol y pueda sentirse mejor. Pero al cabo de tres días, cuando el efecto del medicamento ha pasado, el dolor vuelve y otra vez es lo mismo: llevarla al Hospital General para que le pongan otra inyección.

Ya va para un mes que así es su vida, desde que comenzó esa dolencia en la barriga que, dice, es insoportable, muy fuerte. Al principio la llevaron con un médico particular, quien le diagnosticó colitis. Y así estuvo hasta que terminó el tratamiento que le recetó el médico y el dolor regresó. Con la ayuda de almas caritativas, sus hijas consiguieron el dinero para llevarla a consulta al Hospital Universitario. Doña Manuelita no tiene Seguro Social y ahí un médico le informó que el problema era la vesícula y que debía ser operada. Como doña Manuelita no cuenta con recursos económicos, su familia tuvo que recurrir nuevamente a la solidaridad de otras personas y así lograron completar el dinero para los medicamentos que, de manera provisional, le recetó el especialista. Doña Manuelita es viuda y vive en una casa de material precario, ubicada a un costado del Arroyo del Pueblo, en el sector Ladrilleras de la colonia Guayulera.

Agobiada nuevamente por el dolor, acudió al Hospital General, donde pidió que la internaran y la operaran; sin embargo, únicamente le aplicaron el calmante de costumbre y le informaron que no había espacio disponible debido a la alta demanda de pacientes. Desesperadas, sus hijas solicitaron información en una clínica privada de Monterrey sobre el costo de una cirugía de vesícula y les informaron que asciende a 39 mil pesos. Las hijas de doña Manuelita se encuentran desempleadas; sus esposos trabajan como ladrilleros y perciben ingresos limitados, por lo que la única alternativa que les queda para salvar a su madre es apelar a la solidaridad de los saltillenses.

A la ayuda de las personas que deseen contribuir, aunque sea con una pequeña aportación, para que doña Manuelita pueda someterse a la cirugía que necesita. “Con lo poquito que nos puedan ayudar para operarla”, exhortó Esmeralda, una de sus hijas. ¿Deseas apoyar a doña Manuelita?

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Altruismo Recaudación

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