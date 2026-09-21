Dormita al volante y vuelca unidad con canastilla en la carretera Monterrey-Saltillo

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    Dormita al volante y vuelca unidad con canastilla en la carretera Monterrey-Saltillo
    El conductor presentó una contusión en la espalda, pero no sufrió lesiones de gravedad. CORTESÍA

El conductor sufrió una contusión en la espalda; paramédicos descartaron lesiones de gravedad

Una camioneta con canastilla terminó volcada sobre la carretera Monterrey-Saltillo, frente a la planta cementera de Holcim, en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que aparentemente el conductor se quedara dormido al volante.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes al llegar localizaron la unidad sobre la cinta asfáltica, recostada sobre su costado derecho, correspondiente al lado del acompañante.

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$!Elementos de Protección Civil atendieron al conductor tras la volcadura.
Elementos de Protección Civil atendieron al conductor tras la volcadura. CORTESÍA

En el lugar, los paramédicos atendieron a Miguel Esquivel Rivera, de 35 años, con domicilio en Saltillo, quien se encontraba consciente y fue valorado para descartar lesiones de consideración.

El conductor señaló que circulaba procedente de San Pedro, Nuevo León, con dirección a Saltillo, acompañado por otros dos vehículos que viajaban en caravana hacia el mismo destino.

$!La camioneta terminó recostada sobre su costado derecho, frente a la planta de Holcim.
La camioneta terminó recostada sobre su costado derecho, frente a la planta de Holcim. CORTESÍA

Uno de sus compañeros, quien circulaba detrás de la camioneta, relató que observó cuando la unidad salió repentinamente de la carretera, sin que pudiera determinar qué provocó el incidente. Ante esta situación, no se descartó que el conductor se hubiera quedado dormido.

Durante la valoración médica, Esquivel Rivera presentó una contusión en la espalda, aunque no se detectaron lesiones de gravedad. Tras recibir atención, decidió permanecer en el lugar en espera de la compañía aseguradora.

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