¿Te da miedo que te estafen en el taller? Joven dará curso de mecánica para mujeres en Saltillo

La propuesta surge como respuesta a una problemática cotidiana: el desconocimiento técnico que enfrentan muchas conductoras al sufrir una falla mecánica en la vía pública o la vulnerabilidad al acudir a un taller sin saber si el diagnóstico o los costos presentados son justos.

En un sector históricamente dominado por hombres, las mujeres continúan abriéndose paso y transformando la relación con el mundo automotriz. Con la firme premisa de que el conocimiento genera independencia y seguridad, Hoyuki Aveldaño, joven mecánica automotriz originaria de Saltillo , ha lanzado una iniciativa pionera en la región: el curso práctico “Mecánica Básica para Mujeres: Mujer al volante, mujer segura”.

“Con mucho orgullo les invito a mi curso”, compartió Aveldaño en sus redes sociales, donde el anuncio generó rápidamente reacciones positivas e interacciones entre usuarias que buscan aprender a mantener sus vehículos en óptimas condiciones de forma autónoma.

El taller está diseñado para desarrollarse en una jornada intensifya de tres horas y media, combinando la teoría esencial con la práctica directa en los vehículos. El programa abarca cinco módulos clave:

Perder el miedo al cofre: Reconocimiento de las partes esenciales del motor y componentes básicos.

Cambio de llanta eficiente: Tácticas y trucos para sustituir un neumático ponchado en 10 minutos, aplicando técnica adecuada sin necesidad de fuerza bruta.

Control de fluidos y diagnósticos: Inspección de niveles de aceite, anticongelante y líquido de frenos, enseñando a las conductoras a identificar señales de alerta reales frente a falsas alarmas.

Prevención de fraudes: Consejos sobre cómo solicitar cotizaciones, qué preguntas clave formular al mecánico y cómo detectar cobros injustificados o reparaciones innecesarias.

Práctica y kit de emergencia: Inspección directa del automóvil de cada participante y asesoría sobre los elementos indispensables que deben portar en el maletero.

CUPO LIMITADO

Con el objetivo de garantizar una enseñanza interactiva y segura, el taller cuenta con un cupo limitado a 10 participantes aunque esperemos que debido a la alta demanda abra otro.

Asimismo, la instructora detalló que no es indispensable contar con automóvil propio para asistir, ya que dispondrá de un vehículo de práctica para quienes lo requieran.

Al finalizar la jornada, las asistentes recibirán el diploma acreditativo “Mujer al Volante Segura”, además de un kit básico de herramientas e insumos.

Fecha: Sábado 10 de octubre.

Horario: 10:00 am a 1:30 pm.

Lugar: Taller de Hoyuki Aveldaño en la calle Canadá #22, en la colonia 26 de Marzo, al sur de Saltillo.

Inversión: $550 pesos (incluye kit básico; reservación previa con $200 pesos).

Informes y reservas: WhatsApp al 844 293 8502.

Esta iniciativa no solo busca enseñar mecánica, sino impulsar un cambio cultural en Saltillo, demostrando que el cuidado y mantenimiento automotriz es una habilidad accesible para todas las personas, sin distinción de género.