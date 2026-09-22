Dormita chofer de Ómnibus y se impacta contra tráiler en la carretera a Torreón; hay 9 lesionados

Nueve pasajeros resultaron lesionados luego de que un autobús de la línea Ómnibus de México Plus chocara por alcance contra un tráiler sobre la carretera libre a Torreón, la noche de ayer lunes. El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el kilómetro 22, a la altura del ejido El Caracol, donde se movilizaron elementos de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Guardia Nacional para atender la emergencia.

El autobús Volvo, número económico 7353, cubría la ruta Gómez Palacio-Saltillo cuando presuntamente su operador dormitó mientras conducía y terminó impactando por alcance contra un tráiler de plataforma que circulaba por la misma vía.

Tras el choque, el autobús salió del camino y terminó sobre una zona de terracería, con severos daños en la parte frontal. Debido a la magnitud del impacto, fue necesario utilizar equipo hidráulico de rescate para liberar a algunos de los pasajeros que quedaron atrapados, principalmente quienes viajaban en los asientos delanteros. Una de las pasajeras tuvo que ser extraída por una de las ventanas del autobús, mientras que otros cuatro ocupantes requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con información proporcionada por la Guardia Nacional, entre los nueve pasajeros lesionados se encontraban cuatro adultos mayores, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos de Saltillo para su valoración.