Dormita chofer de Ómnibus y se impacta contra tráiler en la carretera a Torreón; hay 9 lesionados

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Saltillo
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    Dormita chofer de Ómnibus y se impacta contra tráiler en la carretera a Torreón; hay 9 lesionados
    El autobús de Ómnibus de México Plus terminó fuera del camino tras impactarse contra un tráiler. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Cuatro adultos mayores fueron trasladados a hospitales de Saltillo

Nueve pasajeros resultaron lesionados luego de que un autobús de la línea Ómnibus de México Plus chocara por alcance contra un tráiler sobre la carretera libre a Torreón, la noche de ayer lunes.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el kilómetro 22, a la altura del ejido El Caracol, donde se movilizaron elementos de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Guardia Nacional para atender la emergencia.

$!El tráiler de plataforma involucrado en el encontronazo quedó sobre la carretera tras el impacto con el autobús de pasajeros.
El tráiler de plataforma involucrado en el encontronazo quedó sobre la carretera tras el impacto con el autobús de pasajeros. JUAN FRANCISCO VALDÉS
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$!El accidente ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera libre a Torreón, a la altura del ejido El Caracol.
El accidente ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera libre a Torreón, a la altura del ejido El Caracol. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El autobús Volvo, número económico 7353, cubría la ruta Gómez Palacio-Saltillo cuando presuntamente su operador dormitó mientras conducía y terminó impactando por alcance contra un tráiler de plataforma que circulaba por la misma vía.

$!El operador del autobús quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público.
El operador del autobús quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el choque, el autobús salió del camino y terminó sobre una zona de terracería, con severos daños en la parte frontal. Debido a la magnitud del impacto, fue necesario utilizar equipo hidráulico de rescate para liberar a algunos de los pasajeros que quedaron atrapados, principalmente quienes viajaban en los asientos delanteros.

Una de las pasajeras tuvo que ser extraída por una de las ventanas del autobús, mientras que otros cuatro ocupantes requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica.

$!Cuatro adultos mayores fueron trasladados a hospitales de Saltillo para recibir atención médica.
Cuatro adultos mayores fueron trasladados a hospitales de Saltillo para recibir atención médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con información proporcionada por la Guardia Nacional, entre los nueve pasajeros lesionados se encontraban cuatro adultos mayores, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos de Saltillo para su valoración.

$!Bomberos utilizaron equipo de rescate para liberar a pasajeros atrapados tras el choque.
Bomberos utilizaron equipo de rescate para liberar a pasajeros atrapados tras el choque. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operador del autobús quedó detenido y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por las lesiones ocasionadas durante el accidente.

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