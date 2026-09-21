Reto viral en Secundaria 2 de Saltillo buscaba difamar a maestros y cerrar el plantel

De acuerdo con información difundida por medios locales, el objetivo del desafío habría sido desacreditar a maestros y directivos mediante publicaciones y reportes en redes sociales, con la intención de provocar el cierre temporal del plantel ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Lo que comenzó como un reto difundido entre estudiantes en redes sociales escaló hasta involucrar a autoridades educativas y a la Policía Cibernética, luego de que alumnos de la Escuela Secundaria Número 2 “Benemérito de las Américas” en Saltillo , presuntamente se organizaran para difundir acusaciones falsas de acoso y maltrato contra integrantes del personal docente.

La situación habría comenzado a difundirse desde el inicio del ciclo escolar mediante cuentas de Facebook e Instagram. Entre las acciones contempladas por los participantes también habría estado la colocación de mantas y carteles en las inmediaciones de la escuela para exhibir públicamente a los trabajadores señalados.

INTERVIENEN AUTORIDADES

Ante la situación, la Secretaría de Educación de Coahuila activó los protocolos correspondientes y el área jurídica de la dependencia intervino en el seguimiento del caso.

La Policía Cibernética también comenzó a rastrear las cuentas utilizadas para difundir los señalamientos y, de acuerdo con la información disponible, algunas de ellas fueron desactivadas.

La investigación busca establecer cómo se originó el reto, quiénes participaron en la creación y difusión de los contenidos y el alcance que tuvieron las publicaciones en redes sociales.

SNTE RESPALDA A LOS MAESTROS

La Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestó su respaldo a los trabajadores de la secundaria y pidió que las autoridades investiguen los hechos y que los maestros afectados cuentan con el respaldo de la organización y que se mantendrán en comunicación con la Secretaría de Educación para dar seguimiento al caso.

La situación vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados con el uso de redes sociales entre adolescentes y la necesidad de que padres, docentes y autoridades intervengan cuando este tipo de contenidos comienzan a difundirse.

En Saltillo, la Policía Cibernética mantiene programas de prevención en planteles educativos para explicar a estudiantes los riesgos del entorno digital, incluidos el ciberacoso, las noticias falsas y otras conductas que pueden generar consecuencias para quienes participan en ellas.