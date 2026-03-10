Dormita conductor y cae 25 metros a barranco en Ramos Arizpe
El conductor resultó con lesiones que no fueron consideradas de gravedad y fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS
Un conductor resultó lesionado luego de que la camioneta que manejaba saliera del camino y cayera a un barranco en la carretera a Monclova, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, a la altura del kilómetro 15.
El reporte fue recibido alrededor de las 03:30 horas de este martes, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe se trasladaron al lugar para atender el accidente.
Al arribar, localizaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que había caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad.
El conductor indicó que transportaba una llanta de refacción para un vehículo de la misma CFE, el cual se encontraba en la zona de Estación Anhelo, y que durante el trayecto se quedó dormido al volante.
Tras ser atendido por paramédicos en el sitio, el hombre fue trasladado, sin lesiones graves, a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.