Dormita conductor y cae 25 metros a barranco en Ramos Arizpe

Un conductor resultó lesionado luego de que la camioneta que manejaba saliera del camino y cayera a un barranco en la carretera a Monclova, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, a la altura del kilómetro 15.

El reporte fue recibido alrededor de las 03:30 horas de este martes, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe se trasladaron al lugar para atender el accidente.

