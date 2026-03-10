Dormita conductor y cae 25 metros a barranco en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Dormita conductor y cae 25 metros a barranco en Ramos Arizpe
    Camioneta de la CFE cayó a un barranco de aproximadamente 25 metros en la carretera a Monclova. CORTESÍA

El conductor resultó con lesiones que no fueron consideradas de gravedad y fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS

Un conductor resultó lesionado luego de que la camioneta que manejaba saliera del camino y cayera a un barranco en la carretera a Monclova, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, a la altura del kilómetro 15.

El reporte fue recibido alrededor de las 03:30 horas de este martes, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe se trasladaron al lugar para atender el accidente.

TE PUEDE INTERESAR: Choca contra postes y abandona su auto en Saltillo

Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para atender el reporte durante la madrugada.
Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para atender el reporte durante la madrugada. CORTESÍA

Al arribar, localizaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que había caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad.

El conductor fue auxiliado por paramédicos y posteriormente trasladado al IMSS.
El conductor fue auxiliado por paramédicos y posteriormente trasladado al IMSS. CORTESÍA

El conductor indicó que transportaba una llanta de refacción para un vehículo de la misma CFE, el cual se encontraba en la zona de Estación Anhelo, y que durante el trayecto se quedó dormido al volante.

Tras ser atendido por paramédicos en el sitio, el hombre fue trasladado, sin lesiones graves, a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

