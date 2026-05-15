Dormita conductora y destroza su auto contra poste en Saltillo; presuntamente ebria

Una mujer que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente vial durante la madrugada del viernes en calles de la colonia Nueva Tlaxcala, dejando cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:10 horas, cuando la conductora de un vehículo Chevrolet Sonic circulaba sobre la calle Fabián de Aquino con dirección al oriente. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer manejaba presuntamente a exceso de velocidad y en aparente estado inconveniente.

Fue al llegar al tramo comprendido entre las calles Joachim Gazaniti y Tadeo Sewotil donde la automovilista perdió el control del volante, aparentemente luego de quedarse dormida por unos instantes, lo que provocó que terminara impactándose violentamente contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Tras el fuerte choque, el automóvil quedó severamente dañado de la parte frontal, mientras vecinos del sector salieron de sus domicilios alarmados por el estruendo para auxiliar a la conductora y solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria a la mujer; sin embargo, esta se negó a ser trasladada a un hospital y decidió esperar a que familiares arribaran para hacerse cargo de ella. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron maniobras de abanderamiento mientras una grúa retiraba la unidad siniestrada, la cual fue enviada a un corralón debido a los daños ocasionados.