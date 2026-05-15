Jóvenes salen proyectados tras brutal choque contra camellón al sur de Saltillo
El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes
Dos jóvenes que transitaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados luego de impactarse contra un camellón central, lo que ocasionó que salieran proyectados contra la carpeta asfáltica, al sur de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:50 horas, cuando el conductor de una motocicleta circulaba sobre el bulevar Antonio Cárdenas con dirección de sur a norte.
El joven iba acompañado por otro masculino cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad, al llegar al cruce con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza perdió el control del manubrio, ocasionando que se impactara contra el camellón central y posteriormente ambos salieran proyectados sobre la carpeta asfáltica, quedando en medio de la vialidad.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y abanderar la circulación.
Paramédicos de la Cruz Roja también se movilizaron al sitio para valorar a los implicados. Uno de los lesionados fue trasladado por sus propios medios, mientras que el conductor fue llevado a las instalaciones de la humanitaria institución para recibir atención médica.
Finalmente, la motocicleta fue remolcada a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.