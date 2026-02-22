Se salva conductor ebrio tras caer al fondo de un arroyo y huye, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Se salva conductor ebrio tras caer al fondo de un arroyo y huye, en Saltillo
    Una grúa realizó maniobras de arrastre para rescatar la unidad del fondo del arroyo. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando circulaba sobre el camino vecinal a General Cepeda y cayó desde una altura aproximada de tres metros

El conductor de un vehículo de alquiler de la marca Nissan se salvó de milagro, pues al manejar en presunto estado de ebriedad cayó al fondo de un arroyo, resultando su vehículo en pérdida total, mientras que el responsable logró salir del interior para posteriormente huir con rumbo desconocido, esto en la colonia Nueva Jerusalén de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el camino vecinal a General Cepeda con dirección de sur a norte y, justo al cruzar por encima de un puente que pasa sobre un arroyo, debido al presunto estado de ebriedad en el que conducía, cayó hasta el fondo del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora motociclista el rojo, causa choque y termina con fractura en Saltillo

$!Elementos de Tránsito Municipal inspeccionaron el vehículo al no saber si había personas en su interior.
Elementos de Tránsito Municipal inspeccionaron el vehículo al no saber si había personas en su interior. MARTÍN ROJAS

El vehículo Tsuru terminó con las llantas hacia el cielo al caer de una altura aproximada de tres metros, quedando totalmente destrozado, mientras que su conductor logró salir del interior tras quebrar el parabrisas, para posteriormente huir con rumbo desconocido, dejando abandonada la unidad.

$!La unidad terminó en pérdida total luego de caer desde una altura aproximada de tres metros.
La unidad terminó en pérdida total luego de caer desde una altura aproximada de tres metros. MARTÍN ROJAS

El hecho fue reportado mediante el número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de inspeccionar el vehículo, pues en primera instancia no se lograba observar si se encontraban personas en el interior.

Finalmente, una grúa acudió al lugar de los hechos para, mediante maniobras de arrastre, sacar el vehículo y trasladarlo a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario lo reclame.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Conductor Ebrio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares