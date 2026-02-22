Se salva conductor ebrio tras caer al fondo de un arroyo y huye, en Saltillo

El conductor de un vehículo de alquiler de la marca Nissan se salvó de milagro, pues al manejar en presunto estado de ebriedad cayó al fondo de un arroyo, resultando su vehículo en pérdida total, mientras que el responsable logró salir del interior para posteriormente huir con rumbo desconocido, esto en la colonia Nueva Jerusalén de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el camino vecinal a General Cepeda con dirección de sur a norte y, justo al cruzar por encima de un puente que pasa sobre un arroyo, debido al presunto estado de ebriedad en el que conducía, cayó hasta el fondo del lugar. TE PUEDE INTERESAR: Ignora motociclista el rojo, causa choque y termina con fractura en Saltillo

El vehículo Tsuru terminó con las llantas hacia el cielo al caer de una altura aproximada de tres metros, quedando totalmente destrozado, mientras que su conductor logró salir del interior tras quebrar el parabrisas, para posteriormente huir con rumbo desconocido, dejando abandonada la unidad.