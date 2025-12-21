Dormita y se estrella transporte contra semáforo en el Libramiento OFT; 8 trabajadores lesionados

Saltillo
/ 21 diciembre 2025
    Dormita y se estrella transporte contra semáforo en el Libramiento OFT; 8 trabajadores lesionados
    La unidad de transporte de personal terminó impactada contra un poste metálico en el cruce del libramiento Óscar Flores Tapia y el bulevar Jesús Valdés Sánchez. FOTO: CORTESÍA

El accidente provocó afectaciones temporales a la circulación en el crucero, mientras autoridades realizaban el abanderamiento y retiro de la unidad dañada

Un accidente vial registrado durante la madrugada movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en Arteaga, luego de que un camión de transporte de personal se impactara contra un poste metálico en un crucero de alta circulación, dejando como saldo varios trabajadores lesionados.

El percance ocurrió cuando la unidad circulaba por el libramiento Óscar Flores Tapia y, al llegar al cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra la base de un semáforo. De acuerdo con la información disponible en el lugar, el operador presuntamente se habría quedado dormido al volante, lo que derivó en el choque.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a hombre de 42 años en Ramos Arizpe; padecía depresión tras la muerte de su madre

$!Paramédicos atendieron a los trabajadores lesionados en el sitio antes de su traslado a un hospital privado al norte de Saltillo.
Paramédicos atendieron a los trabajadores lesionados en el sitio antes de su traslado a un hospital privado al norte de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

En el camión viajaban empleados de la empresa Holcim, quienes se dirigían a sus actividades laborales. Tras el impacto, al menos ocho pasajeros resultaron con diversas lesiones, por lo que fue necesario solicitar apoyo inmediato a través del Sistema Estatal de Emergencias 911. El reporte fue recibido alrededor de las 00:30 horas, lo que generó la rápida movilización de unidades de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio con dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria a los trabajadores lesionados. Luego de ser valorados en el lugar, los heridos fueron trasladados a una clínica privada ubicada al norte de Saltillo, donde quedaron bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del accidente. Hasta el momento no se ha informado que alguno de los lesionados se encuentre en estado grave.

$!Personal de Protección Civil trasladó a los pasajeros lesionados a una clínica privada para su atención médica.
Personal de Protección Civil trasladó a los pasajeros lesionados a una clínica privada para su atención médica. FOTO: CORTESÍA

Elementos de la Policía Estatal arribaron al crucero para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y realizar las labores de abanderamiento, con el objetivo de prevenir otro percance, debido a que la unidad siniestrada obstruía parcialmente la vialidad. El conductor del transporte fue asegurado por los oficiales mientras se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

$!Elementos de la Policía Estatal acordonaron y abanderaron el crucero para prevenir otro accidente durante las maniobras.
Elementos de la Policía Estatal acordonaron y abanderaron el crucero para prevenir otro accidente durante las maniobras. FOTO: CORTESÍA

Minutos más tarde, una grúa retiró el camión accidentado y los restos del poste metálico dañado, lo que permitió liberar la circulación en el cruce afectado. La vialidad fue restablecida de manera paulatina, una vez concluidos los trabajos de auxilio y retiro de la unidad.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de integrar el informe del accidente, el cual permitirá determinar las causas oficiales del choque y establecer la situación legal del operador del transporte de personal. El caso será turnado a las instancias correspondientes para el seguimiento conforme a la normativa vigente.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

