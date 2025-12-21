Dormita y se estrella transporte contra semáforo en el Libramiento OFT; 8 trabajadores lesionados

Un accidente vial registrado durante la madrugada movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en Arteaga, luego de que un camión de transporte de personal se impactara contra un poste metálico en un crucero de alta circulación, dejando como saldo varios trabajadores lesionados. El percance ocurrió cuando la unidad circulaba por el libramiento Óscar Flores Tapia y, al llegar al cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra la base de un semáforo. De acuerdo con la información disponible en el lugar, el operador presuntamente se habría quedado dormido al volante, lo que derivó en el choque. TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a hombre de 42 años en Ramos Arizpe; padecía depresión tras la muerte de su madre

En el camión viajaban empleados de la empresa Holcim, quienes se dirigían a sus actividades laborales. Tras el impacto, al menos ocho pasajeros resultaron con diversas lesiones, por lo que fue necesario solicitar apoyo inmediato a través del Sistema Estatal de Emergencias 911. El reporte fue recibido alrededor de las 00:30 horas, lo que generó la rápida movilización de unidades de auxilio. Paramédicos de Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio con dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria a los trabajadores lesionados. Luego de ser valorados en el lugar, los heridos fueron trasladados a una clínica privada ubicada al norte de Saltillo, donde quedaron bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del accidente. Hasta el momento no se ha informado que alguno de los lesionados se encuentre en estado grave.

Elementos de la Policía Estatal arribaron al crucero para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y realizar las labores de abanderamiento, con el objetivo de prevenir otro percance, debido a que la unidad siniestrada obstruía parcialmente la vialidad. El conductor del transporte fue asegurado por los oficiales mientras se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.