Dormita y vuelca en la carretera Zacatecas-Saltillo; termina lesionado junto a su acompañante
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Dos personas resultaron lesionadas tras la volcadura; el conductor aseguró que se quedó dormido al volante
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al reporte de una volcadura registrada sobre el kilómetro 321 de la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura del ejido Aguanueva.
El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para valorar a las personas que viajaban en la camioneta Chevrolet Explorer, la cual quedó fuera de la carretera.
En el lugar fueron atendidos Juanita Yamileth, de 21 años, y Juan, quien conducía el vehículo. Ambos presentaban lesiones derivadas del accidente.
La ambulancia de urgencias médicas del Cuerpo de Bomberos realizó la valoración de los afectados después de que los bomberos arribaron y, posteriormente, se efectuó su traslado al Hospital General para recibir atención médica.
Conforme con la información recabada en el sitio, el conductor dijo que se había quedado dormido mientras se encontraba al volante, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.
La unidad salió del camino y terminó fuera de la cinta asfáltica. Bomberos esperó a las autoridades correspondientes de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente para determinar las circunstancias en que ocurrió.