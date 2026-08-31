Dormita y vuelca en la carretera Zacatecas-Saltillo; termina lesionado junto a su acompañante

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Dormita y vuelca en la carretera Zacatecas-Saltillo; termina lesionado junto a su acompañante
    Paramédicos de Bomberos atendieron a los dos lesionados y los trasladaron al Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Dos personas resultaron lesionadas tras la volcadura; el conductor aseguró que se quedó dormido al volante

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al reporte de una volcadura registrada sobre el kilómetro 321 de la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura del ejido Aguanueva.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para valorar a las personas que viajaban en la camioneta Chevrolet Explorer, la cual quedó fuera de la carretera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-conductor-choca-por-alcance-en-derramadero-y-manda-a-joven-al-hospital-FG23168926
$!Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar fueron atendidos Juanita Yamileth, de 21 años, y Juan, quien conducía el vehículo. Ambos presentaban lesiones derivadas del accidente.

La ambulancia de urgencias médicas del Cuerpo de Bomberos realizó la valoración de los afectados después de que los bomberos arribaron y, posteriormente, se efectuó su traslado al Hospital General para recibir atención médica.

$!La camioneta Chevrolet Explorer terminó fuera de la carretera tras la volcadura.
La camioneta Chevrolet Explorer terminó fuera de la carretera tras la volcadura. ULISES MARTÍNEZ

Conforme con la información recabada en el sitio, el conductor dijo que se había quedado dormido mientras se encontraba al volante, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

La unidad salió del camino y terminó fuera de la cinta asfáltica. Bomberos esperó a las autoridades correspondientes de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente para determinar las circunstancias en que ocurrió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La infidelidad en las comedias románticas

NosotrAs: La infidelidad en las comedias románticas
true

Cultura, mucho más que una agenda de eventos
Sam Smith, Dolly Parton y Juan Gabriel

Sam Smith, Dolly Parton y Juan Gabriel
CUARTOSCURO

Cuando los casos revelan patrones: desapariciones forzadas y responsabilidad internacional en México
true

Economía sin dolor
Imagen creada a través de la IA. El proyecto CASA-1000 se presentó en 2006,contó con el financiamiento del BID, el Banco Mundial y otras entidades, con el din de paliar la escasez energética en Afganistán y Pakistán.

Cuando un gran proyecto energético sale mal

Estand en la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín del mayor vendedor mundial de robots humanoides, Unitree Robotics, que debutó en la Bolsa de Shanghái multiplicando casi por seis su valor.

¿Es China realmente una potencia que practica la política del ‘empobrecer al vecino’?
true

Entra caminando al Zambrano Hellion. A los 20 días, sale paralítico. EPISODIO 14