Dormita y vuelca en la carretera Zacatecas-Saltillo; termina lesionado junto a su acompañante

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al reporte de una volcadura registrada sobre el kilómetro 321 de la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura del ejido Aguanueva. El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para valorar a las personas que viajaban en la camioneta Chevrolet Explorer, la cual quedó fuera de la carretera.

En el lugar fueron atendidos Juanita Yamileth, de 21 años, y Juan, quien conducía el vehículo. Ambos presentaban lesiones derivadas del accidente. La ambulancia de urgencias médicas del Cuerpo de Bomberos realizó la valoración de los afectados después de que los bomberos arribaron y, posteriormente, se efectuó su traslado al Hospital General para recibir atención médica.