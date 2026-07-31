Motociclistas protestan por propuesta de reforma al Reglamento de Tránsito en Saltillo

Decenas de motociclistas e integrantes de motoclubes se manifestaron la tarde de este viernes en la Plaza de las Ciudades Hermanas, en Saltillo, en rechazo al anteproyecto de reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad que el Gobierno Municipal elabora y que contempla regular la circulación de motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de movilidad personal en vialidades de alta velocidad y puentes vehiculares. Los participantes señalaron que la iniciativa los estigmatiza al atribuirles la responsabilidad de los problemas de movilidad y de los accidentes viales.

Afirmaron que la mayoría de los motociclistas cumplen con las normas y consideraron que las autoridades deberían enfocar los operativos en quienes circulan sin casco o incumplen el reglamento, en lugar de aplicar restricciones generales. Durante la manifestación, el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho, acudió al lugar para dialogar con los inconformes y explicar que el documento aún se encuentra en etapa de elaboración.

El funcionario se comprometió a que el anteproyecto no será turnado a comisión sin antes ser revisado por representantes de los motoclubes. “Me comprometo a no hacer llegar a ninguna comisión este anteproyecto sin que esté antes analizado por ustedes”, expresó.

Saracho informó que en la ciudad existen más de 80 motoclubes, por lo que propuso que integren una comisión representativa para revisar el documento a partir de la próxima semana para luego ser presentado ante la Comisión de Seguridad del cabildo. El secretario del Ayuntamiento aseguró que la intención es que el documento que llegue a esa etapa incorpore las observaciones de los propios motociclistas y cuente con su aval previo.