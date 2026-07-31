Motociclistas protestan por propuesta de reforma al Reglamento de Tránsito en Saltillo

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Saltillo
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    Motociclistas protestan por propuesta de reforma al Reglamento de Tránsito en Saltillo
    La protesta se realizó en la Plaza de las Ciudades Hermanas con la participación de integrantes de diversos motoclubes. CORTESÍA

Representantes de motoclubes revisarán de manera conjunta con el municipio el anteproyecto del nuevo Reglamento de Tránsito antes de que sea presentado al Cabildo

Decenas de motociclistas e integrantes de motoclubes se manifestaron la tarde de este viernes en la Plaza de las Ciudades Hermanas, en Saltillo, en rechazo al anteproyecto de reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad que el Gobierno Municipal elabora y que contempla regular la circulación de motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de movilidad personal en vialidades de alta velocidad y puentes vehiculares.

Los participantes señalaron que la iniciativa los estigmatiza al atribuirles la responsabilidad de los problemas de movilidad y de los accidentes viales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-abrira-mesas-de-trabajo-para-integrar-nuevo-reglamento-de-movilidad-convocaran-a-motociclistas-y-especialistas-BA22556135

Afirmaron que la mayoría de los motociclistas cumplen con las normas y consideraron que las autoridades deberían enfocar los operativos en quienes circulan sin casco o incumplen el reglamento, en lugar de aplicar restricciones generales.

Durante la manifestación, el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho, acudió al lugar para dialogar con los inconformes y explicar que el documento aún se encuentra en etapa de elaboración.

$!El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho, acudió al lugar para dialogar con los manifestantes.
El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho, acudió al lugar para dialogar con los manifestantes. CORTESÍA

El funcionario se comprometió a que el anteproyecto no será turnado a comisión sin antes ser revisado por representantes de los motoclubes.

“Me comprometo a no hacer llegar a ninguna comisión este anteproyecto sin que esté antes analizado por ustedes”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-motociclista-al-estrellarse-contra-un-poste-en-saltillo-AB22548822

Saracho informó que en la ciudad existen más de 80 motoclubes, por lo que propuso que integren una comisión representativa para revisar el documento a partir de la próxima semana para luego ser presentado ante la Comisión de Seguridad del cabildo.

El secretario del Ayuntamiento aseguró que la intención es que el documento que llegue a esa etapa incorpore las observaciones de los propios motociclistas y cuente con su aval previo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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