Dos adultos mayores resultan lesionados en choque en el Centro de Saltillo
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La conductora de una camioneta Mazda presuntamente ignoró la luz roja del semáforo e impactó el vehículo en el que viajaban las víctimas
Dos personas de la tercera edad resultaron lesionadas la tarde de este viernes tras un accidente vial registrado en el cruce de las calles Ramón Corona e Ignacio Allende, en el Centro de Saltillo, donde una camioneta Mazda fue señalada como presunta responsable del percance.
De acuerdo con testigos, la conductora de la camioneta Mazda, identificada como María, de 42 años, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo e impactó el vehículo que circulaba sobre la calle Ramón Corona, el cual tenía el paso en verde.
Tras el choque, al sitio acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a los ocupantes del vehículo afectado y determinaron su traslado a la clínica del ISSSTE para recibir atención médica.
Los lesionados fueron identificados como Irma, de 66 años, y José, de 60 años. Ambos permanecieron bajo observación médica mientras las aseguradoras de los vehículos involucrados arribaban al lugar.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente y llevaron a cabo las diligencias para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades. Las compañías aseguradoras iniciaron las gestiones para alcanzar un convenio por los daños materiales y las lesiones derivadas del percance.