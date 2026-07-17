Dos adultos mayores resultan lesionados en choque en el Centro de Saltillo

Dos personas de la tercera edad resultaron lesionadas la tarde de este viernes tras un accidente vial registrado en el cruce de las calles Ramón Corona e Ignacio Allende, en el Centro de Saltillo, donde una camioneta Mazda fue señalada como presunta responsable del percance.

De acuerdo con testigos, la conductora de la camioneta Mazda, identificada como María, de 42 años, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo e impactó el vehículo que circulaba sobre la calle Ramón Corona, el cual tenía el paso en verde.