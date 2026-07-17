Acudió a desayunar, pero murió antes de ser atendido en restaurante de Ramos Arizpe

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana de este viernes al interior de un restaurante ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, antes del cruce con Benito Juárez, en la zona centro de Ramos Arizpe, a donde presuntamente había acudido para desayunar.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, luego de que personal del restaurante El Sarape, ubicado en el número 319 de la calle Ocampo, informara que un cliente se había desvanecido poco después de ingresar al establecimiento.