Acudió a desayunar, pero murió antes de ser atendido en restaurante de Ramos Arizpe
COMPARTIR
El hombre presuntamente había acudido al establecimiento para desayunar
Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana de este viernes al interior de un restaurante ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, antes del cruce con Benito Juárez, en la zona centro de Ramos Arizpe, a donde presuntamente había acudido para desayunar.
El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, luego de que personal del restaurante El Sarape, ubicado en el número 319 de la calle Ocampo, informara que un cliente se había desvanecido poco después de ingresar al establecimiento.
Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para brindar atención al hombre. A su llegada, el encargado del negocio les indicó que el cliente acababa de entrar al restaurante cuando, de manera repentina, se desplomó.
Tras realizar la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado como Jesús Gutiérrez Valdés, de 74 años.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, adscritos a Ramos Arizpe, acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos periciales, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios de ley para determinar la causa del fallecimiento.